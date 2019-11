Orbassano, tutto pronto per una boccata d'ossigeno: arrivano 1000 nuovi alberi

“La nostra Amministrazione sta lavorando, in continuità con quella precedente che aveva, con lungimiranza, operato per acquisire a patrimonio comunale ampie porzioni di territorio in prossimità del Sangone – afferma il Sindaco, Cinzia Maria Bosso – per la formazione di aree verdi urbane, parchi e giardini. Grazie all’accordo siglato con AzzeroCO2 vogliamo però fare un passo in più: agire concretamente per tutelare le risorse naturali, difendere la salute del cittadino e la salubrità del territorio. Il Comune di Orbassano intende infatti rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità ambientale nella direzione già intrapresa, adottando congiuntamente al PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile), strategie e azioni di forestazione per l'incremento degli spazi verdi. Un obiettivo per il quale lavoreremo piantumando circa 1.000 nuovi alberi sul nostro territorio: in particolare le zone individuate per la realizzazione di questo intervento sono le aree vicino al cimitero (Parco del Podista) con la formazione di un bosco urbano e lungo l'area del Sangone. Si conferma così la nostra attenzione ai temi dell’adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici: i Comuni, in quanto Enti Pubblici, hanno il compito istituzionale di promuovere la diffusione di un maggior senso di responsabilità e rispetto nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente, sia con interventi diretti, sia con azioni che coinvolgano in prima persona i privati cittadini e le imprese operanti sul territorio. Ecco quindi che il progetto ‘Mosaico Verde’ ci aiuta in quest’impresa portando non solo un significativo numero di nuovi alberi sul nostro territorio, ma anche coinvolgendo in prima persona imprese, realtà e privati orbassanesi, sensibilizzandoli e rendendoli responsabili delle ricadute del proprio modo di agire sull’ambiente.”