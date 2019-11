Santa Pelagia svela la sua storia e le sue suggestioni: appuntamento sabato 9 novembre

Sabato 9 novembre alle ore 16 si tiene il primo dei 5 incontri dal titolo “ Tra l'ombra e l'anima ” pensati per scoprire gli angoli meno noti della Chiesa di Santa Pelagia (via San Massimo 21) e della sua storia. Il calendario degli Itinerari di Santa Pelagia si inserisce nel programma 2019-2020 dell'Opera Munifica Istruzione dedicato agli Itinerari di Santa Pelagia e alla riscoperta del patrimonio architettonico dell'OMI.

Lo scorso anno il tema-guida delle visite concerto a Santa Pelagia è stato la luce; quest’anno invece viene esplorata l’ombra: zone di minore luminosità in cui corpi opachi si contrappongono tra essa e la sorgente di luce. Il buio viene inteso come luogo per riscoprire l'anima, come passaggio segreto ad una dimensione di infinito.