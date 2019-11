La "nuova" Aiace inaugura il 2020 con un Bertolucci mai visto prima (a colori)

Ma avere in tasca la tessera Aiace, con relativi sconti, non si esaurisce in un semplice gesto. "È la testimonianza di fare parte di una comunità, dove vediamo finalmente tornare anche giovani e giovanissimi. Perché Netflix è bello, il computer dai pure, ma la visione in sala è ancora diverso".

Tante le iniziative già messe in calendario. Tra proiezioni speciali, rassegne, incontri, una monografia su Man Ray in collaborazione con Camera e formazione per le scuole (per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti). "In una comunità ci si fa dei regali e abbiamo voluto cominciare noi".

Intanto la nuova tessera Aiace è già disponibile per il 2020 (12 euro, ridotto a 9) e valida fino da subito. Con lei, il classico sconto del 25% sui biglietti delle sale del circuito: 32 a Torino e altre 22 in Piemonte. Mentre il calendario inaugura venerdì 8 novembre (alle 21, cinema Ambrosio) con la proiezione speciale de La strategia del ragno, di Bernardo Bertolucci, nella versione restaurata dalla Fondazione cineteca di Bologna e da Massimo Sordella.

Un'operazione di cui il maestro non ha potuto vedere nemmeno l'avvio, ma di cui si è preoccupato e raccomandato fino all'ultimo momento. La pellicola, trasmessa dalla Rai in bianco e nero, dopo quasi cinquant'anni sarà visibile a colori, visto che in origine venne realizzata in technicolor.