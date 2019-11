Torino dà sfogo alla sua creatività e si dà appuntamento sulle rive del Po

Il progetto è quindi dedicato alle giovani e ai giovani dai 16 ai 30 anni d’età che risiedono o operano nella città metropolitana. L’obiettivo del forum è creare un network e una comunità in grado di lavorare in rete e dialogare con i partner del progetto.

La borsa di studio del Politecnico è stata vinta da un giovane creativo torinese: il vincitore, in collaborazione con i componenti della Cabina è stato attivamente coinvolto nella definizione delle strategie, ha lavorato alla comunicazione visiva del progetto progettando in prima persona l’immagine coordinata del progetto.

L’Università degli Studi ha lanciato La Challenge: il forum sarà anche l’occasione per più di venti laureati dell’Università di Torino di misurarsi in una sfida per proporre una strategia di comunicazione del progetto Torino Creativa, che diventerà una borsa di studio per due di loro.