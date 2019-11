Balon, tensioni tra gli occupanti e le forze dell'ordine [FOTO e VIDEO]

Continua la "guerra di nervi" tra forze dell'ordine e occupanti nell'area del Balon: poco prima delle 9 di questa mattina i vigili, con il supporto di una trentina di poliziotti in assetto anti-sommossa, hanno sgomberato una decina di banchi di venditori del "libero scambio" sistemati all'angolo tra Via Lanino e Via Cottolengo.





Non sono mancati i momenti di tensione, con alcune cariche che hanno portato a scontri con i sostenitori del Balon unito e alla rimozione della merce dalla strada.



E c'è stato spazio anche per le polemiche, da parte di chi aiuta i venditori: "Come tutti i sabati - dice Karl Krahmer del Comitato Oltredora - stavamo aiutando i balonari a sistemare le proprie cose quando, all'improvviso, si sono presentati in gran numero iniziando a rovesciare la merce: una reazione a mio parere sproporzionata".