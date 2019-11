Chivasso, una Festa per celebrare l'indipendenza polacca

Questa mattina il Consigliere Segretario della Regione Piemonte Gianluca Gavazza ha partecipato alle Celebrazioni per la Festa dell’Indipenza Polacca a Chivasso. “E’ in queste occasioni che mi rendo conto – ha commentato il Consigliere di Torrazza Piemonte - di quanto sia difficile per la mia generazione parlare di guerra e di indipendenza. La guerra l’abbiamo vissuta attraverso le pagine dei libri o dalle edizioni straordinarie dei Tg. Nell’indipendenza ci siamo nati ed è così scontata che spesso ci dimentichiamo del suo valore”.



Dopo aver depositato una corona d’alloro presso il cimitero di Chivasso dove è posta una lapide con tutti i nomi dei militari caduti in guerra, la cerimonia si è spostata nella frazione di Chivasso, a Mandria. “Molti militari polacchi morirono al fronte ed alcuni sono rimasti qui, provati dalle malattie e giacciono nel cimitero della frazione accanto ai nostri morti. Leggendo i loro nomi mi rendo conto che non sono i loro nomi - per quanto importanti – a segnare questo tempo ma è la loro età perché - se ci guardiamo attorno – vediamo i loro coetanei - di oggi che probabilmente non sanno quanto sono fortunati per la libertà che gli è stata regalata da questi loro mancati bisnonni. Sarebbe bello lo sapessero e sarebbe - forse – il modo migliore – per ricordarli”.



Presenti le autorità cittadine ed il Console Generale della Repubblica di Polonia a Milano Adrianna Siennicka, accompagnato dal Console Onorario della Repubblica di Polonia a Torino, Ulrico Leiss de Leimburg e dalla Presidente della Comunità Polacca di Torino Elzbieta Grzyb