“A Natale Porta Palazzo brilla”: una giornata di eventi culturali, laboratori e concerti

Domenica 14 dicembre 2025, l’area di Porta Palazzo si trasformerà in un vero e proprio centro di animazione e cultura con l’evento “A Natale Porta Palazzo brilla”, organizzato in collaborazione con istituzioni culturali e artisti locali.

La giornata inizierà alle 15.30, alla Tettoia dell’Orologio, con l’inaugurazione del progetto “Porta Palazzo. Il filo della memoria”, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza delle Belle Arti e il Museo d’Arte Orientale (Mao). Contestualmente, sarà acceso l’Albero di Natale, simbolo della festa e della comunità.

Alle 16.00, alla Tettoia dei Contadini, spazio alla musica con la performance di Gaye Su Akyol, una delle voci più originali della scena musicale turca contemporanea. L’iniziativa sarà accompagnata dalla presentazione del Calendario di Porta Palazzo 2026, sempre in collaborazione con il MAO.

Dalle 17.30, le Antiche Ghiacciaie di Porta Palazzo, all’interno del Mercato Centrale, ospiteranno “Porta Palazzo mon amour. Lettere al cuore pulsante di Torino”, un allestimento con Albero di Natale in collaborazione con il Circolo dei Lettori e performance musicale dei sassofonisti del Conservatorio di Torino.

Nel corso della serata sarà presentato anche il Calendario di Porta Palazzo 2026 “In palmo di mano”, frutto della collaborazione tra Fondazione Torino Musei - Mao, Museo del Cinema, Film Commission Torino Piemonte e studenti del Liceo Passoni. Laboratori, animazione per bambini e famiglie e un brindisi di auguri a cura dei Mercati Coperti di Porta Palazzo completeranno la giornata, rendendo l’evento un momento di festa, arte e partecipazione per tutta la città.