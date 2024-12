Meno ‘portoghesi’, ma l’evasione resta anche coi tornelli. Per la minoranza: “Spesso non funzionano"

In fase di dibattito c’è stato chi però, come la consigliera Sivlia Damilano, appartenente allo stesso gruppo di Firrao, sostiene che, per esempio, sul 19: “Nove volte su dieci il tornello non funziona”. Un aspetto che, quindi, per le minoranze, influenzerebbe il dato sull’evasione dove è presents il tornello.

Il dibattito e la richiesta di emendare

Sul tema sono intervenuti i consiglieri Magazzù (PD), che ha parlato di un ‘problema culturale’ e proposto di rivedere la mozione originale con alcuni emendamenti. Scanderebech (FI), che aveva presentato una mozione sul tema già nel 2006, si ritiene favorevole all’installazione di nuovi tornelli da sperimentare su altre linee. Per Greco (PD) e Iannò (Gruppo Misto) non si può paragonare Torino con città come New York e Londra, anche in termini di “entrate”, paragonando il prezzo degli abbonamenti di Torino con quelli di altre città europee. Per Garcea (FI), il tornello è anche un deterrente per la sicurezza e sfrutta il tema per attaccare la sinistra ecologista che vuole il biglietto gratis per tutti. Di contro Busconi (AVS) si appella alle legge regionale promossa da Cirio, di centrodestra, che vorrebbe introdurre il biglietto gratuito per gli under 26, ‘proposta che ci trova d’accordo e risolverebbe in parte il problema di chi non bippa, oltre a inserirci sull’onda degli obiettivi 2030 sulla decarbonizzazione’. C’è chi poi, come Garione (Moderati), propone di effettuare un’analisi costi e benefici sull’efficacia dei tornelli.