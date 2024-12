Malamovida, controlli a raffica della Polizia locale di Moncalieri: tre persone nei guai

Il fenomeno della malamovida non riguarda solo alcune zone di Torino, ma nei mesi scorsi ha creato problemi anche nelle vicinanze del centro storico di Moncalieri. Ed allora, adesso che siamo entrati nel periodo delle feste di fine anno, visto che non è stato possibile organizzare un presidio fisso della Polizia locale, sono stati intensificati i controlli, soprattutto con l'intento di scongiurare possibili incidenti per coloro che si mettono al volante in preda ai fumi dell'alcol o della droga.

Tra droga e alcol

Nello scorso fine settimane l'attenzione degli agenti si è concentrata soprattutto nell'area centrale della città, con la serata di venerdì che ha visto controllati non meno di una cinquantina di veicoli e identificate una trentina di persone. Lo stupefacente si è palesato nell’area di piazzale Aldo Moro, nelle vicinanze del parcheggio multipiano, area diventata ormai storicamente a rischio. Tra verifiche e piccole perquisizioni alla fine sono saltati fuori 1,5 grammi di hashish, non molti ma comunque significativi sulla tipologia, fortunatamente parziale, di soggetti che frequentano quell’angolo di città.

Tre autisti nei guai

Della cinquantina di veicoli controllati, tre sono risultati avere un guidatore che avrebbe fatto meglio ad andare a piedi, avendo un tasso alcolemico oltre il limite, mentre in un terzo caso dalla multa e dal verbale amministrativo si è passati al penale, visto che il conducente aveva un tasso pari a 1,45, tre volte oltre il consentito e ad un passo dalla soglia per cui scatta il ritiro della patente.

Alla luce anche di quanto è stato scoperto, i controlli della Polizia locale saranno ripetuti anche con maggiore frequenza man mano che ci si avvicina al Natale.