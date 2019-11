Grazie al Comune di Ingria, il Canavese ottiene la candidatura nazionale per la finale mondiale dei Comuni Fioriti

Ieri a Pomaretto il florovivaismo congiunto alle capacità amministrative e turistiche di Comuni di tutta la Nazione sono stati protagonisti con l'esordio del nuovo Marchio di Qualità: alla mattina è stato infatti presentato ufficialmente il “marchio di qualità dell’ambiente di vita Comune Fiorito” con la cerimonia di premiazione e l’assegnazione del marchio ai Comuni vincitori.

Ingria, piccolo Comune della Val Soana di soli 46 residenti è stato insignito non solo dello stesso marchio ma è stato anche nominato finalista del concorso “Communities in Bloom”, il concorso mondiale delle comunità in fiore. Nel 2020 il Canavese avrà quindi un ente locale che rappresenterà l'intera nazione alla competizione internazionale tra i Comuni Fioriti, promossa dall’organizzazione canadese no-profit impegnata a promuovere l'orgoglio civico, la responsabilità ambientale congiunta alla valorizzazione del turismo, coinvolgendo le comunità locali nell'abbellimento dei propri spazi territoriali.

Qui di seguito le dichiarazioni dei vari esponenti politici del territorio, a partire dal Sindaco Igor De Santis che ha potuto festeggiare, anche con il primo cittadino di Alba Carlo Bo, la duplice candidatura piemontese a livello nazionale: "E' Mondiale, quasi incredibile ma vero, è ufficiale! Il nostro piccolo Comune rappresenterà l’Italia nel mondo a 'Communities in Bloom', il più prestigioso contest internazionale in materia di ambiente, turismo, fioriture e sostenibilità. Un onore per noi rappresentare l’intera nazione e poterci confrontare con circa altri 100 paesi nel mondo. Per raggiungere questo sogno sono passati tanti anni e sforzi, abbiamo lavorato e creduto nei valori fondamentali del nostro territorio e continueremo a farlo! Con ancora un po’ di confusione per l’emozione, dopo un frenetico weekend, che ci ha portato tante soddisfazioni come anche il prestigioso 'Marchio di Qualità Nazionale Comuni Fioriti', non posso che dire grazie a tutta l'organizzazione: grazie a chi ha sognato, abbiamo sognato così forte che i sogni si sono concretizzati".

Così invece il consigliere comunale con delega al Turismo Federico Bianco Levrin: "46 residenti che possono valere più di un intero esercito, quest'oggi abbiamo ricevuto un'importantissima candidatura che ci rende molto orgogliosi: poter competere a livello mondiale è davvero un grande onore ed esempio per tutti gli altri piccoli Comuni che vogliono continuare a vivere come patrimonio dell'intera Nazione! È un riconoscimento che va a tutta la comunità di Ingria che da anni s'impegna e ci mette il cuore: la sfida è iniziata da anni, anche nel 2020 continueremo a metterci tutto il nostro impegno affinché si possa raggiungere il gradino più alto!".