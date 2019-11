Buriasco, doppio spettacolo al Teatro Blu

Doppio spettacolo, il prossimo weekend, al Teatro blu di Buriasco.

Sabato 16 alle 21,15 (ingresso 9 euro), "Dialogo di una prostituta con un suo cliente" di Dacia Maraini. Con Federica Crisà e Gabriele Girondi. Gli anni Settanta, il femminismo, la politica, le lotte di classe e i grandi valori fanno da sfondo alla storia della prostituta Manila e del suo cliente. Il tutto avviene all’interno di una stanza con una divano, una radio. Un rapporto di potere che a poco a poco si sgretola e si rovescia nel suo opposto. La prostituta, massima espressione del diritto della donna di vendere se stessa e il proprio corpo e un giovane cliente apparentemente ingenuo e innocuo, si conoscono, si provocano, si sfidano e si osservano. E’ la scoperta del limite di una donna che rivendica il possesso del proprio corpo non facendo i conti con l’eventualità dell’amore. E di un ragazzo, che consapevole dell’età in cui vive assapora invece il gusto della violenza di un potere radicato all’interno della nostra società ormai da tempi immemorabili: quello dell’uomo sulla donna.

Domenica 17 alle 16 (ingresso 5 euro), "Meskla Magica" Clown Poetico. Per la prima volta in teatro lo spettacolo coinvolgente di un clown contemporaneo che rivela le sue emozioni attraverso una storia immaginaria e poetica nel quale il pubblico viene condotto in un mondo surreale e incantevole creato di magie e bolle di sapone. Di e con Davide Rivoira. Regia: Davide Rivoira.