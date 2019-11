Sottodiciotto Film Festival & Campus e il concorso Campus Short Film Competition

Sottodiciotto Film Festival & Campus, la cui 21esima edizione si svolgerà a Torino dal 28 marzo al 3 aprile 2020, bandisce un nuovo concorso nazionale. Campus Short Film Competition è aperto a cortometraggi di durata non superiore a 30 minuti, senza limitazione di genere, realizzati, dopo il 1° gennaio 2018, da studenti iscritti alle università italiane (statali e non statali legalmente riconosciute) e alle Scuole pubbliche o private post-diploma.

L’iscrizione al concorso è gratuita e deve avvenire entro il 31 gennaio 2020 tramite la compilazione della relativa scheda e il contestuale caricamento del film sulla piattaforma FilmFreeway (https://filmfreeway.com/SottodiciottoFilmFestivalandCampus).

Attraverso l’inclusione di una nuova fascia anagrafica, il nuovo bando allarga ulteriormente la sezione competitiva del Festival, da sempre rivolta ai giovanissimi, che già comprende il Concorso nazionale riservato agli audiovisivi realizzati dalle Scuole di ogni ordine e grado (dall’Infanzia alle Secondarie di II grado) e il Concorso Sotto18 OFF, aperto ai cortometraggi realizzati autonomamente dagli under 18. “È un tassello che mancava al percorso che il Festival ha intrapreso negli ultimi anni, tentando di avvicinare e coinvolgere sempre di più anche il vasto pubblico degli studenti universitari e post-diploma" – commenta il neodirettore del Festival Enrico Bisi – "Il nuovo concorso, unico nel suo genere in Italia, è un modo inedito per incentivare, e valorizzare anche attraverso la proiezione in sala, le produzioni dei giovani che potrebbero essere i professionisti di domani e che stanno cercando di tracciare la propria strada nel mondo del cinema attraverso la forma del film breve”.

INFO:

Sottodiciotto Film Festival& Campus, tel. 011 538962; info@sottodiciottofilmfestival.it; www.sottodiciottofilmfestival.it/

Campus Short Film Competition: categorie e premi



MIGLIOR FILM: premio € 1000 in denaro o servizi

MIGLIOR REGIA: premio “Base Zero” (creazione DCP master e color correction per un prossimo cortometraggio)

Menzione per la MIGLIOR SCENEGGIATURA

Menzione per il MIGLIOR SUONO