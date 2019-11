A Torino consiglieri comunali e di Circoscrizione in fila per donare il sangue

Consiglieri comunali e delle Circoscrizioni di Torino in fila per donare il sangue. Questa mattina davanti a Palazzo di Città ha sostato un’autoemoteca dell’AVIS, sulla quale sono saliti una ventina di esponenti politici per compiere questo gesto di solidarietà.

L’iniziativa delle istituzioni comunali fa seguito all'approvazione unitaria in Sala Rossa, il 22 ottobre dell'anno scorso, di una mozione che impegnava l'Amministrazione ad un'azione congiunta con l’associazione, al fine di promuovere la cultura della solidarietà attraverso il dono del sangue.