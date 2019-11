Perseguita la ex dopo il divorzio: denunciato

Compagni di vita e colleghi di lavoro, si erano lasciati di comune accordo dopo vent'anni di relazione. Quando, però, la donna, una 42enne di Cirié, ha trovato un altro uomo, lui, 44 anni, ha scatenato tutta la sua gelosia, iniziando a perseguitarla.

Minacce di morte, insulti e pedinamenti erano all'ordine del giorno, così come messaggi minatori anche in piena notte. La vittima si è così rivolta ai carabinieri di Mathi, raccontando di aver dovuto cambiare le sue abitudini perché terrorizzata dall'atteggiamento del suo ex.

Il gip Marianna Tiseo della procura di Ivrea ha accolto la richiesta del magistrato e, per l'uomo, ha disposto il divieto di avvicinamento all'ex compagna.