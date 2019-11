Restructura, Zephir riparte da Torino per “ricostruire” il rapporto tra edilizia, uomo e ambiente

I cambiamenti climatici rappresentano una delle più grandi sfide di questo secolo. Proprio il climate change sarà al centro della 7^Conferenza Nazionale Passivhaus, evento di punta nella giornata inaugurale di Restructura Expo (Lingotto Fiere, Torino) in programma in Arena Aulenti giovedì 14 novembre dalle ore 14,30 alle 18,30.

Un evento di primo piano per il mondo dell’edilizia organizzato da ZEPHIR Passivhaus Italia, Istituto di fisica edile che da 10 anni alimenta la “rivoluzione sostenibile” nel nostro Paese e a livello internazionale attraverso l’applicazione di Passivhaus, standard capace di armonizzare le scelte ambientali con la salute ed il benessere delle persone, partecipando in modo attivo alla sfida climatica globale.

Quest’anno la 7^ Conferenza Nazionale Passivhaus si svolge all’interno della 32^edizione di Restructura, piattaforma con cui ZEPHIR condivide idee e soluzioni di ristrutturazione e riqualificazione in chiave sostenibile.

Massimi esperti in edilizia, ricercatori e divulgatori scientifici interverranno al programma dell’evento (in allegato). Partendo dalla sfida dell’efficienza energetica degli edifici, con riferimento ed esempi concreti di edifici certificati Passivhaus, la Conferenza stimolerà un dibattito ed una riflessione sul futuro che ci attende e gli obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere al 2030.

Tra relazioni tecniche e valutazioni scientifiche, interverrà il divulgatore scientifico e climatologo di fama nazionale Luca Mercalli nel ruolo di “Green Ambassador” della 7^ Conferenza di ZEPHIR. Il focus dell’intervento sarà il “clima che cambia” connesso ai temi di riqualificazione, efficienza e cultura ecologica.

Questa settima conferenza porta con sé una ventata di novità: la prima è la partecipazione gratuita per tutti al dibattito, la seconda è la presenza fissa a Restructura di uno stand ZEPHIR (P16) con tecnici ed esperti Passivhaus che saranno a disposizione dei visitatori.

La terza novità infine riguarda due attività extra con cui prepararsi alle sfide costruttive all’insegna di resilienza e adattamento climatico:

venerdì 15 novembre: Workshop pratico in fiera con docente il direttore di ZEPHIR Dr. Phys Francesco Nesi sui principi del protocollo internazionale. Il corso riconosce 4 crediti formativi per operatori di cantiere Passivhaus;

sabato 16 novembre: Passivhaus Tour per toccare con mano l’efficienza energetica, il comfort e l’innovazione tecnologica degli edifici certificati Passivhaus. Tre sono le tappe che saranno raggiunte in bus: Chieri, Chiaverano e Ciriè per l’occasione illustrate dai progettisti e i tecnici che ne hanno seguito i lavori ma anche dai committenti. Il tour riconosce 4 crediti formativi Passivhaus;

La Conferenza Nazionale Passivhaus rappresenta un’occasione unica per fare network, per gli architetti e gli ingegneri di formarsi con il rilascio di crediti formativi e di aumentare i livelli di consapevolezza. Sul palco dell’Arena Aulenti non mancherà una proposta di idee e casi studio concreti, come i due vincitori della Call For Papers indetta da ZEPHIR:

“Il polo scolastico di Collecchio (Parma)” e “La prima Passivhaus Plus d’Italia a Chiaverano (TO)”. I lavori saranno esposti dal team di tecnici, imprese e dagli stessi committenti nel caso di Chiaverano. Le conclusioni della Conferenza saranno affidate al Direttore di ZEPHIR, con uno sguardo alle sfide di progettazione per il 2020, con l’obiettivo di continuare a rinverdire la cultura dell’edilizia sostenibile e apportare nuova linfa al patrimonio edilizio delle città, in Italia e sulle scene internazionali.

La Conferenza Nazionale Passivhaus è organizzata in partnership con l’Ordine degli Ingegneri di Torino, con il patrocinio dell’International Passive House Association, del Comune di Torino, dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino e di Forte Chance. La Conferenza attribuisce 2 crediti formativi agli ingegneri, 4 agli architetti e 4 Passivhaus.