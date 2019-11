Il Pd attacca la giunta Cirio: "Assestamento di bilancio senza qualità, proposti emendamenti per tutelare gli interessi dei piemontesi"

Sistema neve, dissesto idrogeologico, sostegno alle start up, contributi per le spese di trasporto per gli studenti residenti in montagna. Sono questi alcuni degli ambiti per i quali il Pd chiede più fondi alla giunta Cirio nell'assestamento di bilancio “per tutelare gli interessi dei piemontesi”.

Il gruppo dei dem regionali ha presentato 250 emendamenti al documento finanziario elaborato dal centrodestra, definito dall'ex Presidente Sergio Chiamparino “senza qualità. Con le nostre proposte cerchiamo di dare forza al disegno”.

Secondo il Pd le difficoltà finanziarie in cui versano le casse della Regione “non consentono di abbandonarsi ad alcuna immaginazione” e due dei provvedimenti proposti dalla giunta Cirio – tre anni di bollo gratis per chi compra una nuova auto, dando indietro una Euro 0,1,2,3,4 e l'azzeramento sull'Irap per chi si insedia in Piemonte – sono “destinati a restare l'ennesima promessa non mantenuta”. “Nulla di tutto questo – ha spiegato il Gruppo Regionale del Pd – si rinviene nella legge di bilancio”.

“C'è una filosofia di fondo – ha aggiunto Furia, spiegando i 250 emendamenti – dietro alle nostre scelte: anticipare i fondi già previsti in Finpiemonte per i bandi destinati a rafforzare l'economia, aumentare le risorse per gli assegni di cura, sostenere gli enti locali, decidere in fretta sugli investimenti”. Nello specifico il Pd chiede anche di risolvere il problema della realizzazione della Città della Salute di Novara, di incrementare di 500 mila euro il fondo regionale della montagna e di un milione di euro per le province.

“La situazione piemontese – ha aggiunto – è critica tra crisi industriale e dell'indotto: ci auguriamo che la maggioranza approvi le nostre proposte”