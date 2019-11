Europa accessibile, evento moltiplicatore Erasmus+ a palazzo Cisterna

Il progetto “I chose not to place “dis” in my ability”, partenariato strategico Erasmus plus, settore Educazione degli adulti, che ha coinvolto cinque organizzazioni provenienti da Italia, Turchia, Bosnia, Polonia sta volgendo al termine.

Per l’occasione Stranaidea s.c.s. Impresa sociale onlus organizza, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, l’evento moltiplicatore finale dal titolo “Europa accessibile – le opportunità di formazione per operatori e persone con disabilità” domani, venerdì 15 novembre, dalle ore 9 alle 13 nella sala Consiglieri di Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12 -Torino), sede aulica di Città metropolitana di Torino.

Una mattinata in cui verrà raccontata l’esperienza di scambio delle buone prassi e di apprendimento degli educatori coinvolti, condividendo l’importanza ed il valore delle opportunità europee di formazione nell’ambito dell’educazione degli adulti con disabilità e dell’inclusione sociale. Sarà un’occasione importante di scoperta dell’Europa accessibile e dei programmi rivolti ad educatori, formatori ed operatori sociali.