Restructura 2019 entra nel vivo: tutti gli appuntamenti del 15 novembre

Dopo il taglio del nastro di oggi, Restructura entra nel vivo del programma della sua quattro giorni. La seconda giornata di manifestazione, in programma domani, venerdì 15 novembre, da sempre dedicata alla riqualificazione, ristrutturazione e recupero edilizio, vede un fitto calendario di appuntamenti, workshop e convegni, che prendono il via sin dal mattino.

Infatti accanto al percorso espositivo che si snoda attraverso i 20.000 mq degli spazi dell’Oval e che vede la presenza di oltre 200 aziende nazionali e non solo, il pubblico e i professionisti del settore potranno partecipare a numerosi incontri di approfondimento, anche con rilascio di crediti formativi: si parla di innovazioni tecnologiche applicate all’edilizia e ai materiali, di riqualificazione energetica e sostenibilità dei condomini, dell’adeguamento delle normative fiscali e di bioedilizia attraverso soluzioni che prevedono l’uso di materiali eco compatibili e ancora di calcolo energetico e Passivhouse.

Tutto il programma su Restructura.com

15 novembre 2019

09.30 : 12.30 ⁄ Area Scuole San Carlo

Dimostrazioni Intaglio Tornitura

A cura di Associazione Tecniche San Carlo

10.00 : 12.00 ⁄ Sala ROSSI

La sicurezza negli impianti alimentati da combustibili solidi inf. 35 kW

Organizzato: Progetto Gas - E.D.M. Editoriali

Info: Tel. 02/38236851, e-mail info@progettogas.com

10.00 : 12.00 ⁄ Sala AALTO

Dall'agricoltura all'architettura. Legno & paglia nell'esperienza workinprogress di casa ZS

Interventi:

Materiali naturali e pacchetti rice-based

L'architettura di Casa ZS

Le strutture in legno e paglia di Casa ZS

Organizza: AbitareLegno

Info: Tel. 011/2979782

CFP in attesa di acceditamento

10.00 : 12.00 ⁄ Sala WRIGHT

Il Geologo in Piemonte: gestione NTC2018, standard qualitativi, collaborazione con Enti territoriali

Organizza: Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte

Info: Tel. 011/4374215, e-mail gestioneapc@geologipiemonte.it per info e prenotazioni cliccare qui

2 CFP per Geologi

10.00 : 12.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

L'uso dei DPI ad alta visibilità sulle strade

Norme e caratteristiche dell'abbigliamento

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

10.00 : 13.00 ⁄ Sala Innovazione

Metodo orario e BIM le nuove frontiere del calcolo energetico

Organizza: Forte Chance - Ing. Fabio Bianchi e Dr. Stefano Silvera

Info: Tel. 0114379979

3CFP Ingegneri, Periti Industriali e ANACI

10.00 : 13.00 ⁄ Sala Pod. 1

Comitato esecutivo nazionale CNA Costruzioni

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

10.00 : 13.00 ⁄ Sala GROPIUS

Edilizia e Innovazione

Sei un operatore professionale del mondo dell’edilizia e dell’architettura e vuoi essere aggiornato sulle innovazioni tecnologiche dei materiali e dei prodotti direttamente dalle aziende produttrici?

Vuoi incontrare altri operatori professionali per confrontarti sulle novità del settore e reperire informazioni utili mentre sorseggi uno special drink sulla Terrazza Olimpica dell’Oval Lingotto Fiere?

Iscriviti e partecipa a Edilizia e Innovazione, l’esclusivo evento a porte chiuse dedicato agli incontri professionali ed al networking



Info: Per l’iscrizione CLICCA QUI ED_IN.pdf

10.00 : 13.30 ⁄ Sala PONTI

Il Legno per la fabbrica di oggi

Costruire con il legno a basso impatto ambientale - il progetto CasCo

Architetti: crediti formativi professionali (CFP) - procedura in corso di definizione

Organizza: GQL e Environment Park

10.00 : 14.00 ⁄ Sala 20.20 Del CasaClima Village - Stand H20

Come realizzare una CasaClima con i materiali e le tecnologie attuali

Un seminario tecnico che illustra il metodo di progettazione e costruzione CasaClima evidenziando che per realizzare un edificio ad alta efficienza energetica possono essere utilizzati tutti i sistemi costruttivi attualmente presenti sul mercato edilizio.

4 crediti per Architetti a livello nazionale

Richiesti crediti formativi professionali

Richiesti crediti per Consulenti CasaClima



Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta

Info: per info e prenotazioni clicca qui

Seminario Come realizzare una CasaClima_Restructura.pdf

10.00 : 16.00 ⁄ Arena AULENTI

Lo "Sblocca cantieri"

Novità in materia di appalti pubblici ed edilizia, profili di responsabilità e prospettive

Seminario informativo e di aggiornamento

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO RILASCERÀ

CREDITI FORMATIVI

Sessione mattino (10-13) - 3 CFP

Sessione pomeriggio (14-16) - 2 CFP per Ingegneri e Architetti e 3 CFP per geometri





Organizzato da: Ministero delle infrastrutture, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Istituto ITACA, Regione Piemonte, SCR Piemonte, in collaborazione con Ordine degli Architetti di Torino, Ordine degli Ingegneri di Torino, Rete Professioni Tecniche, Collegio dei Geometri di Torino, Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte, Ance Piemonte

Info: Partecipazione gratuita previa iscrizione e limitatamente ai posti disponibili

Segreteria organizzativa:

PER APPARTENENTI ENTI PUBBLICI

Inviare richiesta di iscrizione via mail indicando nome, cognome, ente di appartenenza, recapito telefonico, sessioni di partecipazione.

Settore Infrastrutture e Pronto Intervento lucia.bontempo@regione.piemonte.it, marisa.cavedoni@regione.piemonte.it, tel. 011 432 2728 / 3211



PER I DIPENDENTI REGIONALI (anche se appartenenti a Ordini e Collegi)

Inviare la richiesta di partecipazione al referente formativo di Direzione che invierà le iscrizioni al Settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del personale all’indirizzo e-mail: formazione.personale@regione.piemonte.it



PER ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI ISCRITTI AI RISPETTIVI ORDINI E COLLEGI.

E’ prevista la registrazione obbligatoria con le seguenti modalità:

Ingegneri: iscrizione on line sul sito www.ording.torino.it

Architetti: iscrizione on line sul sito www.oato.it

Geometri: iscrizione on line sul portale ISIFormazione

10.30 : 11.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Posa di sistema a secco pannelli in sughero su supporto ligneo e rasatura

A cura di Tecnosugheri in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

10.30 : 16.30 ⁄ Area ANAPI - Stand I12

Riqualificazione energetica e sostenibilità in condominio

Organizza: ANAPI - Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili

Info: eventi@anapi.it

2 CFP per i Soci ANAPI

Workshop ANAPI 15 Novembre Restructura.pdf

11.00 : 12.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Il comfort delle rinnovabili: soluzioni rinnovabili per scaldare gli ambienti nel rispetto della natura

Il riscaldamento degli ambienti con le soluzioni degli impianti di produzione Biasi

Le nuove pompe di calore a 4 tubi per il riscaldamento domestico

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

11.00 : 13.00 ⁄ Spazio Incontri Stand OAT, Stand T16

Il sisma bonus oltre le detrazioni fiscali: valutazione del rischio sismico e adempimenti tecnico-amministrativi

Un incontro pensato per confrontarsi sulla nuova proposta di zonizzazione sismica del territorio piemontese, degli aspetti procedurali in zona sismica 3 e 4, degli adempimenti e dei requisiti necessari per l’accesso al sisma bonus e l’acquisto di case antisismiche, anche alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto decreto crescita.

Organizza: Focus group OAT Protezione civile, Procedure edilizie, Strutture, Professione sul territorio – Valli di Susa e Sangone

Info: per iscrizioni cliccare qui

2CFP Architetti

12.00 : 13.00 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Posa di blocchi in argilla Krioton

A cura di Ton Gruppe in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

12.00 : 14.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Lavori su fune: professionisti e SpreSal a confronto

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

12.00 : 14.00 ⁄ Sala ROSSI

Il network dell'abitare di qualità

Organizza: Federmobili Torino e Provincia

12.30 : 14.30 ⁄ Sala WRIGHT

Valorizzazione delle filiere locali e soluzioni innovative: opportunità nell'ambito del progetto ECOBATI

Organizza: C.C.I.A.A. Riviere di Liguria

Info: Tel 0183/793256, e-mail daniela.ebano@rivlig.camcom.it

12.30 : 14.30 ⁄ Sala AALTO

Il fascino delle telecomunicazioni tra l'oggi (5G) e il domani (6G)

Organizza: AEIT - Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni - Ing. Renato Valentini

2 CFP Ingegneri

Info: E-mail sez.piemontevda@aeit.it

13.30 : 19.30 ⁄ Area Scuole San Carlo

Dimostrazioni Intaglio Tornitura

A cura di Associazione Tecniche San Carlo

14.00 : 15.00 ⁄ Sala Innovazione

Presentazione di Opportunità d’Affari

Scopri IAD Italia

I consulenti IAD Italia vi invitano a partecipare alla presentazione dell’innovativo modello immobiliare che ha conquistato oltre 9000 agenti in Europa e delle sue opportunità di business

Organizza: IAD Italia - Luca Veronesi

Info: E-mail luca.veronesi@iad-italia.it

14.00 : 16.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

BIM: approcci e applicazioni sul costruito

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

14.00 : 17.00 ⁄ Sala ROSSI

Efficienza, contabilizzazione, fiscalità: il DGR 32-7605/2018 e il punto su controlli e sanzioni in condominio

Organizza: Italia Casa, Il quotidiano del Condominio in collaborazione con Enea e C.D.C.C.

Info: Tel. 011.6523611, e-mail segreteria@italia-casa.com, per iscrizioni cliccare qui

Italia Casa_locandina.pdf

14.00 : 18.00 ⁄ Sala Pod. 1

Corso Avanzato CasaClima

Il secondo step del percorso formativo CasaClima in collaborazione con la fiera Restructura 2019 di Torino. Al termine del corso si otterrà il titolo di Esperto Junior CasaClima!

20 CFP per Architetti a livello nazionale

40 CFP per geometri a livello nazionale

Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta

Info: per info e prenotazioni clicca qui

Locandina Corso Avanzato CasaClima.pdf

14.00 : 18.00 ⁄ Sala GROPIUS

Edifici ad energia quasi zero (NZEB) e riqualificazione energetica del costruito: le novità del settore e le opportunità per le imprese impiantistiche

Cessione del credito e sconto in fattura: le novità del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita)

Organizza: Confartigianato Imprese Piemonte

Info: per prenotazioni cliccare qui

3 CFP Ingegneri, 4 CFP Periti

14.30 : 15.30 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

L’acqua che beviamo: cosa fare per migliorarla

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

14.30 : 15.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di intonaco in argilla

A cura di Argitech in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

14.30 : 16.30 ⁄ Spazio Incontri Stand OAT, Stand T16

Le recentissime novità sulla prevenzione incendi; aggiornamento del DM 03/08/2015 Codice e RTV principali

Dal 20 ottobre 2019 il codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) è a tutti gli effetti lo strumento principale in tema di antincendio e, in particolare, per le attività non dotate di RTV (regole tecniche verticali), mandando in pensione le regole tecniche canoniche prescrittive. L’adozione del codice nella progettazione consente una metodologia progettuale più flessibile, capace di rispondere a quelle tipologie architettoniche e destinazioni d’uso che, cambiando, cambiano anche le esigenze della società. Un elemento importante soprattutto quando si parla di riuso e rifunzionalizzazione degli spazi costruiti esistenti, rimarcando il principio caro a Mies Van der Rohe che “l’architettura è la volontà di un’epoca tradotta nello spazio”

Organizza: Focus group OAT Prevenzione incendi

Info: per iscrizioni cliccare qui

2CFP Architetti

14.30 : 19.00 ⁄ Sala PONTI

Rete nazionale dei Consorzi

Prima convention nazionale

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

14.30 : 19.30 ⁄ Sala AALTO

Climate change - Ricostruiamo il clima

Workshop, dal taglio pratico, sui principi Passivhaus organizzato dall’Istituto ZEPHIR Passivhaus Italia. 3 ore di formazione rivolte a tutti, compresi coloro che per la prima volta si affacciano al mondo Passivhaus.

Docente: Dr. Phys Francesco Nesi - Direttore ZEPHIROrganizza: Passiv Haus Italia

2 CFP PassivHaus, 2 CFP Ingegneri, CFP Architetti (in fase di accreditamento)

Info: Per iscrizioni al workshop cliccare qui

15.00 : 16.00 ⁄ Sala Innovazione

Costruzioni e gestione dei laghetti balneabili: opportunità di rivalutare una vecchia piscina o di realizzarne una immersa nella natura

Le opzioni variano da un laghetto balneabile esclusivamente naturale con solo fito depurazione a una soluzione compatta con la presenza di dispositivi tecnici

Organizza: OASE Living Water

Info: Tel. 0424/590866

15.00 : 17.00 ⁄ Sala WRIGHT

Atti di aggiornamento del catasto terreni

Criticità e soluzioni

2CFP per geometri

Organizza: Fondazione e Collegio dei Geometri di Torino

16.00 : 17.00 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di isolamento con lastre in vetro cellulare

A cura di Bacchi in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

16.00 : 18.00 ⁄ Sala Innovazione

Protezione delle scariche atmosferiche in ambito condominiale secondo la V5 della CEI 64/8

Organizza: Forte Chance - Per. Ind. Fabrizio Borlo

Info: Tel. 0114379979

2CFP Ingegneri, Periti Industriali e ANACI

16.00 : 18.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Ingegneria forense: la comunicazione efficace a dibattimento processuale e l'analisi del testimone

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri e in fase di accreditamento per Avvocati

16.00 : 18.30 ⁄ Sala 20.20 Del CasaClima Village - Stand H20

Assemblea Soci di CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta con presentazione attività 2020 e nuovo sito

Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta

Info: per info e prenotazioni clicca qui

16.30 : 17.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Risparmio energetico - Lo sconto in fattura e le parti 2 e 3 della norma sulla posa UNI11673”

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

16.30 : 19.00 ⁄ Arena AULENTI

Incontro con l'Assessore all'Urbanistica Antonino Iaria

Revisione del Piano Regolatore, trasformazioni urbane, linea 2 della metropolitana, revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Regolamento edilizio e Allegato energetico saranno i temi trattati dall’assessore all’Urbanistica della Città di Torino di recente nomina, a fianco di questioni più tecniche relative alla normativa su acustica, destinazioni d’uso e consumo di suolo.

Interverranno anche il presidente OAT Massimo Giuntoli e la consigliera OAT Alessandra Siviero. In attesa della conferma dalla Sindaca di Torino Chiara Appendino.

Organizza: OAT - Ordine Architetti di Torino

Info: per iscrizioni cliccare qui

2CFP Architetti

17.00 : 18.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Excursus sulle proprietà e sulla storia della calce, dagli albori della storia alle applicazioni nell'edilizia attuale

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

17.00 : 19.00 ⁄ Sala WRIGHT

Agibilità senza barriere

Dalla progettazione all'utilizzo dell'immobile

2CFP per geometri

Organizza: Fondazione e Collegio dei Geometri

17.30 : 18.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Progettare con legno, canapa e calce

A cura di Green Think_Naturalmente Paglia

17.30 : 19.30 ⁄ Sala ROSSI

L'energia della bioedilizia

Organizza: Greengrass S.r.l.

Info: Tel. 0173/592558, e-mail info@greengrassbioedilizia.it

18.00 : 19.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

La CNA Installazioni Impianti incontra le imprese del settore impiantistico per offrire un supporto informativo e di approfondimento su tematiche che interessano l’intera categoria

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

18.00 : 19.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Termoregolazione e contabilizzazione individuale in impianti allacciati a reti di teleriscaldamento

Linee guida da tavolo tecnico Iren Energia e Commissione Energia e Impianti dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Torino

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri