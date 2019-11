Piemonte, Anas: programmati interventi sulla statale 335 a Oulx e sul raccordo Torino-Caselle

Per consentire al gestore ferroviario di eseguire un intervento urgente in corrispondenza del passaggio a livello di Oulx, la strada statale 335 “di Bardonecchia” sarà chiusa al traffico in corrispondenza del km 0,700 dalle 22:00 di domenica 17 alle 7:00 di lunedì 18 novembre. Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato sulla statale 24.

Inoltre, per manutenzione impianti di illuminazione lungo il raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”, domani 16 novembre sarà attiva la chiusura della rampa di uscita dello svincolo n. 1 da Caselle Torinese in direzione Tangenziale Nord e Sud e di immissione in direzione Tangenziale Sud per i veicoli provenienti da Torino e Caselle Torinese. La limitazione sarà attiva dalle 9:00 alle 17:00.

