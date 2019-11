Messa in sicurezza delle strade: chiuse la sp.61 di Issiglio e la sp.54 di Cuceglio

Nell’ambito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e sistemazione morfologica della parete rocciosa sovrastante la sp. 61 di “Issiglio” tra il km. 2+300 ed il Km. 2+800 dal 20 al 22 novembre 2019 verranno effettuate alcune operazioni di disgaggio che avranno inizio alle ore 8,30 del 20 e proseguiranno fino alle 18,00 del giorno 22 novembre, con conseguente interruzione della viabilità. Se sussisteranno le condizioni di sicurezza la sp. 61 sarà lasciata aperta nella fascia oraria notturna, dalle ore 17,30 alle ore 8,30 del giorno successivo.

Per lavori di adeguamento delle protezioni laterali del sovrappasso sulla sp. 54 di “Cuceglio” (cavalcavia 16) nel territorio dei comuni di Cuceglio e Montalenghe è prevista la sospensione della circolazione lungo la sp. 54 di “Cuceglio” nel tratto compreso tra il km. 6+300 al km. 6+600 , dalle ore 21,00 alle ore 5,00 per il periodo 18- 20 novembre 2019 con deviazione del transito sui percorsi alternativi indicati in loco a mezzo di idonea segnaletica.