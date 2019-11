Differenziamolo strano, iniziativa del Green Office dell'Università di Torino UniToGo

Domani, martedì 19 novembre, dalle ore 8.30 alle 19.00, presso le sedi del Dipartimento di Fisica (via Giuria 1), Dipartimento di Informatica (via Pessinetto 12) e Palazzo Nuovo (via Sant’Ottavio 20), il Green Office dell’Università di Torino UniToGO organizza la seconda edizione di DifferenziamoLo Strano, l’evento di adesione dell’Ateneo alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, progettato in collaborazione con l’associazione studentesca a tematica ambientale del Dipartimento di Informatica GreenSaver, la Rappresentanza Studentesca Attiva del Dipartimento di Informatica, la Onlus Emergency e il supporto tecnico di Amiat Gruppo Iren.

Durante la giornata verrà effettuata la raccolta straordinaria di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di piccole dimensioni (RAEE R4), tappi di sughero e plastica, rifiuti normalmente non conferibili presso l’Ateneo. Ci saranno inoltre momenti di informazione rivolti a studenti, personale universitario e cittadinanza sull’importanza del riciclo di questi rifiuti. La pesatura dei rifiuti elettrici ed elettronici per tipologia consentirà di stimare le emissioni di CO 2 e a fine giornata (alle 19.30 circa) saranno trasmessi i dati quantitativi dei rifiuti raccolti e la CO 2 evitata.

Obiettivo dell’evento è sensibilizzare sull’importanza del corretto smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici difficilmente intercettabili dal riciclo quotidiano perché devono essere portati ai punti di raccolta dedicati di Amiat Gruppo Iren. Un torinese produce in media oltre 3 Kg di rifiuti elettronici all’anno, con una crescita media annua tra il 3 e il 5%. L’errato smaltimento di questi rifiuti provoca danni ambientali rilevanti per il rilascio di liquidi e sostanze pericolose e fa perdere l’opportunità di riciclare le diverse componenti dell’apparecchiatura. Oltre l’80% del materiale infatti, può essere riciclato recuperando il 20% di plastica, il 20% di vetro e più del 50% di metalli.

Nel 2018 al Campus Luigi Einaudi, durante la prima edizione di DifferenziamoLo Strano, sono stati raccolti 220 kg di rifiuti elettrici ed elettronici, 35 kg di pile, 33 kg di tappi di plastica e 10 kg di tappi di sughero. Grazie ai RAEE raccolti è stato possibile prevenire 2 tonnellate di emissioni di CO 2 in atmosfera.

UniToGO è la struttura di coordinamento e progetto sulle politiche di sostenibilità ambientale dell’Università di Torino, e ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’Ateneo coinvolgendo l’intera comunità universitaria. Opera attraverso Gruppi di Lavoro tematici (acquisti pubblici ecologici, cibo, energia, mobilità, rifiuti) e Coordinamenti trasversali (Cambiamenti climatici e Comunicazione ed Engagement), costituiti da personale di ricerca di svariate discipline (docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti di ricerca), personale tecnico amministrativo e studenti.