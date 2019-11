“Giovane Talento dell’Architettura italiana 2019”, vince BDR Bureau per la ristrturazione della scuola Fermi di Torino

Sono state attribuite anche una serie di Menzioni: quella per la categoria “Opere in Spazi Aperti, Infrastrutture, Paesaggio” a Stifter + Bachmann - di Helmut Stifter e Angelika Bachmann - per “Il rifugio al Sasso Nero”a San Giovanni (Bolzano); per la categoria “Opere di Allestimento o di Interni” allo studio Gnomone - di Federica Andreoni, Mattia Biagi, Annachiara Bonora, Valerio Socciarelli - per il Progetto “Terre in Movimento” al quale ha partecipato allestendo gli spazi della Chiesa di San Gregorio Illuminatore di Ancona; la Menzione per la categorie “Opere di design” - entrata tra i Premi dall’edizione 2018 - è andata a Giacomo Fava per l’Air Purifier, “oggetto innovativo che esalta il benessere nelle nostre case”.