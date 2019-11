Spettacolo rinviato. Fabrizio Moro non si esibirà sul palco del teatro Colosseo mercoledì 20 novembre, come da programma. A causa di una forte forma influenzale di stagione che ha reso afono l'artista negli scorsi giorni infatti, il concerto è stato rimandato al prossimo 15 dicembre.

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. E' possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro e non oltre il 23 novembre. Per informazioni www.friendsandpartners.it