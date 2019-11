Blitz dei finanzieri sui bus degli studenti: un quindicenne segnalato alla prefettura

Nei giorni scorsi, anche in seguito ad alcune segnalazioni, la Guardia di Finanza di Torino ha intensificato i controlli su alcune linee bus, in particolare in concomitanza con gli orari di entrata e uscita degli studenti.

In particolare, i finanzieri della compagnia di Susa sono saliti a bordo di un bus della linea Rivoli-La Cassa, dove sono stati identificati una quarantina di studenti. Sequestrati a bordo alcuni grammi di stupefacenti: un quindicenne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.