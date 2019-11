Vallette, antifascisti imbrattano il murales dedicato a due ragazzi del quartiere scomparsi

Risveglio amaro per i residenti delle Vallette. Nelle scorse ore è stato imbrattato il murales dedicato a Sabino e Maurizio, due giovani ragazzi del quartiere scomparsi prematuramente qualche anno fa.

L’opera d’arte era stata realizzata quest’estate, dopo che l’abbattimento delle passerelle aveva portato alla rimozione degli striscioni che per anni erano rimasti esposti nel cuore del quartiere. La scritta comparsa nelle scorse ore è inequivocabile: “Vallette antifa”.

Le stesse parole che erano presenti poco prima che il murales venisse disegnato sul muro del palazzo Atc di piazza Montale, al confine con il mercato. E’ probabile che gli autori siano gli stessi. Se prima però era stata apposta su un muro scrostato e degradato, oggi compare sotto la scritta “L’unica vera forza è il sorriso, per sempre uniti” in onore di Sabino e Maurizio.

Delusa Mary Gagliardi, consigliera della Circoscrizione 5 e residente in zona Vallette, tra le persone che più si è prodigata per avere uno spazio per ricordare i due ragazzi del quartiere: “Io sono un' antifascista. Ma l' educazione e la civiltà mi insegnano a rispettare il patrimonio pubblico e i sentimenti altrui''.

''A questo gesto di vandalizzazione mi dissocio e resto delusa. Serve ancora molto lavoro da fare ma nei cuori e nelle teste delle persone”.