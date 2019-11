L'Università di Torino si laurea (con lode) nella raccolta differenziata di prodotti elettronici, pile, plastica e sughero [FOTO]

Era questo, alle 17 di oggi, il parziale di "DifferenziamoLo Strano", l'evento che dalle 8.30 di questa mattina ha coinvolto le sedi dell'Università di Torino del Dipartimento di Fisica (via Giuria 1), del Dipartimento di Informatica (via Pessinetto 12) e di Palazzo Nuovo (via Sant’Ottavio 20). In cabina di regia, il Green Office dell’Università di Torino UniToGO, che ha rilanciato l'evento con la sua seconda edizione, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, progettato in collaborazione con l’associazione studentesca a tematica ambientale del Dipartimento di Informatica GreenSaver, la Rappresentanza Studentesca Attiva del Dipartimento di Informatica, la Onlus Emergency e il supporto tecnico di Amiat Gruppo Iren.