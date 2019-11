Cinque arresti per spaccio al Valentino: oltre 160 scambi di droga monitorati [VIDEO]

Pusher di origine africana spacciavano in pieno giorno nel Parco del Valentino, ma sono stati incastrati grazie a telecamere nascoste posizionate dai carabinieri di Torino. Cinque i provvedimenti cautelari eseguiti.

Le indagini, effettuate tra gennaio e aprile 2019, hanno consentito ai militari di documentare un'intensa attività di spaccio a cui erano dediti gli indagati, principalmente nell’area corrispondente al campetto in erba sintetica, nella zona antistante il V padiglione di Torino Esposizioni, nonché al Giardino roccioso e all’adiacente parco giochi per bambini.

Inoltre, è stato monitorato il controviale alberato di corso Massimo d’Azeglio, nel tratto compreso tra via Valperga Caluso e Corso Raffaello, dove, sotto la pineta situata nei pressi della dismessa fermata bidone si è registrata la maggior parte degli scambi di droga. Le dosi di stupefacente venivano celate sfruttando la fitta vegetazione circostante, cestini per la nettezza urbana, pali per l’illuminazione pubblica e basamenti in cemento su condotte di aerazione.

Monitorate dagli investigatori oltre 160 cessioni, che hanno portato al sequestro di complessivi 3,5 kg tra hashish, marijuana, cocaina e crack. Sono stati infine segnalati alla prefettura 53 acquirenti, di differente età ed estrazione sociale.