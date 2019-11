Meningite, se ne parla il 27 novembre al Centro Congressi dell'Unione Industriale

Rispetto ad altre malattie infettive prevenibili, la meningite da meningococco è rara. In media, in Italia, ogni anno colpisce circa 200 persone. Ma purtroppo è particolarmente frequente nell’infanzia, soprattutto ma non solo nel primo anno di vita visto che ci sono molti casi anche nei bambini in età scolare. La prevenzione oggi è possibile: esistono vaccini mirati, anche contro il meningococco B. Il meningococco è un batterio temibilissimo. Non sappiamo perché in alcune persone, soprattutto bambini piccoli ed adolescenti, possa arrivare ad attaccare le meningi e a diffondersi nel sangue ma purtroppo ci accorgiamo degli effetti drammatici di questa diffusione, che in poche ore può togliere la vita ad un bambino. Per questo vaccinare i piccoli contro i diversi ceppi è fondamentale e all’età giusta, secondo