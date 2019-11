Unito apre Skillcase: la prima piattaforma universitaria online italiana

Il progetto UniTo SkillCase, sviluppato dal Centro Luigi Bobbio per la Ricerca Sociale Pubblica e Applicata del Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università degli studi di Torino, grazie al finanziamento della Fondazione CRT e in collaborazione con AIDP, l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale del Piemonte Valle d’Aosta, è il primo repository on line italiano che raccoglie materiali pensati per allenare, accanto a solide conoscenze disciplinari, diverse competenze trasversali e offrire l’opportunità a studentesse e studenti dell’Ateneo di riconoscere e sviluppare soft skills.

La piattaforma, disponibile a partire dall’anno accademico 2019/2020, è un portale di e-learning con materiali didattici multimediali, esercizi e consigli utili a far emergere queste diverse competenze nel proprio curriculum vitae e affrontare più preparati il mondo del lavoro.

Le otto competenze proposte (comunicazione efficace, orientamento agli obiettivi e al risultato, organizzazione e pianificazione, problem solving e solution finding, orientamento agli stakeholders, teamworking, adattamento al cambiamento e self-empowerment) sono state selezionate consultando 500 fra studentesse e studenti di 9 corsi di studio triennali e magistrali del Dipartimento di Culture Politiche e Società.

Quando negli anni 70 nasce il “movimento delle competenze”, il celebre studioso americano Mc Clelland scriveva che valutare le competenze è un modo per far emergere le reali potenzialità e capacità delle persone oltre i pregiudizi di religione, provenienza sociale o accademica.

Nelle organizzazioni contemporanee si manifesta tutto il potenziale di questa previsione: le persone conquistano il riconoscimento di colleghi, responsabili, collaboratori, clienti e utenti, quando, con consapevolezza, sono capaci di migliorare le proprie capacità relazionali, emozionali, gestionali e di innovazione per rendere il lavoro un’esperienza unica e di valore per tutti gli stakeholders, a partire da sé stessi.

Per questo motivo nella società contemporanea non c’è organizzazione del settore pubblico o privato, profit e non profit, che possa raggiungere i propri obiettivi senza l’apporto di persone in grado di contribuire, oltre che con le proprie conoscenze teoriche e tecniche, anche con l’impegno costante, il problem solving, la capacità di entrare in sintonia con gli altri, l’organizzazione del lavoro.

Ogni individuo possiede conoscenze, abilità e attitudini che combina ed esprime nei comportamenti quotidiani. Saper mobilitare queste risorse è una competenza trasversale che entra in gioco in situazioni diverse, lavorative e di vita, consentendo di raggiungere i propri obiettivi agevolmente e con soddisfazione.

UniTo SkillCase è pensato come un’opportunità per gli studenti, per conoscere e mettere a frutto otto competenze trasversali, che riguardano la dimensione cognitiva, l’efficacia personale, l’ambito relazionale o ancora la sfera dell’organizzazione, oggi essenziali al mercato del lavoro e alla società in generale.