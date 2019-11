Processo piazza San Carlo: nuove accuse per la sindaca Appendino e per l'ex questore Sanna

Il Comune di Torino non acquisí il parere obbligatorio e vincolante della Commissione provinciale di vigilanza che si riuní per valutare le condizioni di sicurezza in Piazza San Carlo, dove il 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, rimasero ferite 1500 persone fra cui Erika Pioletti e Marisa Amato, che moriranno per le lesioni riportate.

Per questo motivo stamattina, durante l'udienza preliminare che vede imputate 15 persone, il pm Vincenzo Pacileo ha chiesto e ottenuto dal gup di integrare i capi d'accusa con nuove contestazioni. In particolare agli amministratori e dirigenti del Comune (la sindaca Appendino, Paolo Giordana, Chiara Bobbio e Paolo Lubbia) la Procura contesta la mancata acquisizione del parere della Commissione provinciale di vigilanza che, come prevede il Tulps, decide sulle condizioni di sicurezza degli eventi.