I quindici film in concorso per la sezione "Torino 37" del Torino Film Festival, oggi al via

La più importante sezione competitiva del Torino Film Festival (dal 22 al 30 novembre), "Torino 37", riservata a opere prime, seconde o terze, propone quest’anno 15 film inediti in Italia. I Paesi rappresentati sono (in ordine alfabetico): Argentina, Canada, Cile,Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Qatar, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Taiwan, Tunisia.

Incentrata sul cinema “giovane”, la selezione dei film in concorso si rivolge alla ricerca e alla scoperta di talenti innovativi, che esprimono le migliori tendenze del cinema indipendente. Nel corso degli anni sono stati premiati autori ai loro inizi come: Tsai Ming-liang, David Gordon Green,Chen Kaige, Lisandro Alonso, Pietro Marcello, Debra Granik, Alessandro Piva, Pablo Larraín, Damien Chazelle. Un cinema “del futuro”, rappresentativo di generi, linguaggi e tendenze.

Nel 2018 il titolo di miglior film è andato a “Wildlife” di Paul Dano. Quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà sabato 30 novembre al Cinema Reposi.

Riportiamo di seguito le sinossi dei film in gara.

ALGUNAS BESTIAS di Jorge Riquelme Serrano (Cile, 2019, DCP, 97’) Bloccate su una remota isoletta dopo la sparizione del loro aiutante e della sua barca, tre generazioni di una famiglia vedono tensioni latenti o sopite esplodere per l’isolamento, lo stress e la fame. Come in un Haneke appena più latino e passionale, quest’opera prima cilena è un’elegante e spietata dissezione del microcosmo familiare e delle sue perversioni, sul quale troneggia la figura di Alfredo Castro, il patriarca, inun ruolo ancora più scomodo, sgradevole e scioccante del solito.

LE CHOC DU FUTUR di Marc Collin (Francia, 2019, DCP, 84’) Parigi 1978, una ragazza cerca di farsi strada nel mondo musicale producendo electro music in totaleautonomia; tra sintetizzatori e macchine avveniristiche Ana compone la musica del futuro, in lotta controun mondo che sembra sordo di fronte al suono che verrà. Opera prima di Marc Collin (cofondatore deiNouvelle Vague) con una meravigliosa Eva Jodorowsky; un film etereo con un’irresistibile atmosfera vintage che vi farà venire voglia di ballare.

DYLDA / BEANPOLE di Kantemir Balagov (Russia, 2019, DCP, 130’) Leningrado, 1945. Iya fa l’infermiera in un ospedale per reduci di guerra. È bionda, altissima, timida e ditanto in tanto si blocca a causa di un trauma da stress. Masha è stata al fronte ed è molto piùspregiudicata dell’amica con cui va a vivere una volta tornata dalla prima linea. Un dramma siderale, conuna regia perfetta che conferma–dopo l’esordioTesnota, al TFF36-il talento unico di Kantemir Balagov,classe 1991, allievo di Alexander Sokurov.

FIN DE SIGLO di Lucio Castro (Argentina, 2019, DCP, 84’) Ocho e Javi si incontrano a Barcellona. Si piacciono. E scoprono che già si erano incontrati e piaciuti, 20anni prima. UnBreve incontroqueer attraverso il tempo, per scoprire che la realtà e chel’attimo sonosoltanto una questione di prospettiva. Un’opera prima argentina piena di pudore, dove gli interpreti JuanBarberini e Ramon Pujol si mettono in gioco con sensibilità. In colonna sonora anche l’indimenticabileSpace Age Love Songdi A Flock of Seagulls.

IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan (Italia, 2019, DCP, 96’) Costruire in un fienile un missile per arrivare sulla Luna sembra una roba da matti. E nel piccolo bar del Polesine, Mario (Giuseppe Battiston) è considerato più che lo scemo, il velleitario del villaggio. Un Ufo antropologico. Un giorno compare il fratello mai conosciuto, Dario (Stefano Fresi): figli dello stesso padre e di madri diverse. Dopo insofferenze e bisticci, nasce la complicità. Secondo film del regista di “Finché c’èprosecco c’è speranza”: ogni riferimento alla poetica di Carlo Mazzacurati non è casuale.

EL HOYO / THE PLATFORM di Galder Gaztelu-Urrutia (Spagna, 2019, DCP, 90’) Un uomo si sveglia in una cella con una copia di Don Chisciotte della Mancia e un vecchio vicino di letto. Si trova in una prigione verticale fatta di piani con due prigionieri ciascuno attraverso cui una volta al giorno scende una piattaforma zeppa di cibo: più si è sopra e più ci si abbuffa, mentre più si scende più restano le briciole. Sopravvivere e fuggire non sarà facile. Fantascienza distopica che diventa action carpenteriano: un serrato B-movie politico.

HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR / A WHITE, WHITE DAY di Hlynur Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia, 2019, DCP, 109’)Una macchina precipita da una scogliera. A bordo c’è la moglie di un poliziotto, che tempo dopo è ancora alla ricerca degli strumenti per elaborare il lutto. E che continua ossessivamente a ristrutturare la casa di famiglia. L’opera seconda di Pálmason parte da uno spunto drammatico–tra investigazione privata e crisi esistenziale–per costruire un personaggio vittima della propria rabbia, ragionando con profondità e crudele ironia sulle ragioni dell’ira, senza celare il lato patologico del dolore.

MS. WHITE LIGHT di Paul Shoulberg (USA, 2019, DCP, 97’) Lex è una giovane donna con un dono particolare: sa entrare in empatia con le persone che muoiono.Questo è diventato anche il suo mestiere, gestito con il padre. La stessa sensibilità Lex non riesce a esprimerla con il resto del mondo, che la terrorizza. Quando una nuova cliente mette in discussione la sua routine le cose sono destinate a cambiare. Un bizzarro indie americano buffo e dolcemente dolente, con Roberta Colindrez (I Love Dick,The Deuce) e Judith Light (Transparent).

NOW IS EVERYTHING di Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis (Italia/USA, 2019, DCP, 80’) Un giovane fotografo di moda. La morte del fratello minore. La scomparsa della fidanzata. Sono i tre vertici del plot dell’esordio di Valentina De Amicis e Riccardo Federico Spinotti (figlio di Dante, che produce e fotografa), film misterioso e quasi sperimentale che guarda a Lynch e a Malick tanto quanto a certe estetiche del videoclip d’autore. Nel cast anche Ray Nicholson (figlio di Jack), Anthony Hopkins, la Madeline Brewer di The Handmaid’s Talee la bellissima e celebre modella Camille Rowe.

OHONG VILLAGE di Lungyin Lim (Taiwan/Repubblica Ceca, 2019, DCP, 91’) Sheng-Jitorna nella zona di Taiwan dove è cresciuto: non è riuscito ad affermarsi in città, ma finge che la sua avventura metropolitana abbia avuto successo. Il suo ritorno innesca i contrasti con il padre, un umile allevatore di ostriche, e alimenta l’ambizione di un amico che sogna un futuro lontano dal villaggio. Giratoin uno splendido 16mm, questo debutto ragiona sull’avidità, sulle false aspettative, sul mito avvelenato delsuccesso, sull’orgoglio del lavoro, sull’instabilità economica.

PINK WALL di Tom Cullen (UK, 2019, DCP, 85’) Jenna e Leon. Sei anni di vita insieme raccontati attraverso sei momenti della loro relazione, uno all’anno: da quando si videro, alla vita in comune, alle prime incomprensioni. Tom Cullen (DowntonAbbey,Knightfall) debutta alla regia con un film intimo, giocato su una scrittura accurata e su due attori di notevole sensibilità. Un film sulle difficoltà della vita di coppia, costruito per frammenti, dove emozioni e sussulti tornano sempre allo stato di grazia di quel primo incontro.

PRÉLUDE di Sabrina Sarabi (Germania, 2019, DCP, 95’) Un giovane pianista, un prestigioso conservatorio, la sacralità delle prove e dello studio, la dedizione assoluta–quasi mistica–verso la musica, il rigore algido degli insegnanti. Il sogno di vincere una borsa di studio per la mitica Juilliard School si scontra con l’apparizione di una ragazza che scuote il fragile equilibrio di David. Erede della tradizione tedesca del racconto romantico, il ritratto di un’adolescenza fatta di turbamenti e tempeste, pulsioni e passioni.

RAF di Harry Cepka (Canada/USA, 2019, DCP, 91’) Raf vive in un seminterrato a Vancouver, è strampalata e spiantata, si lascia trasportare quasi inerte dalla corrente della vita. Poi incontra Tal: che non è solo ricca, ma energica e determinata, e la vita sembra tenerla saldamente in pugno. Scritto e diretto dall’esordiente Harry Cepka, rielabora in modo eccentrico i canoni dell’indie weird, con un’originalità e un’energia innovative. La protagonista Grace Glowicki sembra contenere nel suo corpo d’attrice Greta Gerwig, Buster Keaton e Denis Lavant.

LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa (Tunisia/Francia/Qatar, 2019, DCP, 90’) Noura ha tre figli, un marito in carcere e un amante del quale è follemente innamorata. Vorrebbe il divorzio ma quando il marito viene scarcerato anzitempo la donna è costretta a riprenderlo in casa per non essere perseguita come adultera dalla dura legge tunisina. Una potente opera seconda, il ritratto di una donna forte e passionale che la regista accompagna nel suo difficile percorso di emancipazione in unasocietà profondamente repressiva.

WET SEASON di Anthony Chen (Singapore/Taiwan, 2019, DCP, 103’) Una giovane insegnante di cinese in un liceo di Singapore stringe un rapporto di amicizia con uno studente, l’unico interessato alla sua materia. La professoressa sente la mancanza di un figlio: invano, da otto anni, tenta di rimanere incinta e ormai tenerezza e complicità matrimoniali sono impallidite. L’opera seconda di Anthony Chen (Camera d’Or 2013 con Ilo Ilo) osserva con pudore i personaggi, ne accompagnale emozioni e lo sforzo di liberarsi dalla solitudine, nella stagione dei monsoni.