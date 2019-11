Annullata la maratona di Torino causa maltempo: ordinanza in accordo con Moncalieri

Il Comune di Torino - alla luce delle condizioni meteo e dello stato dei corsi d'acqua che attraversano la città, peggiorate nelle ultime ore rispetto alle previsioni - ha deciso questa mattina (con apposita ordinanza) di non autorizzare lo svolgimento della Maratona di Torino.

La decisione di annullare l'evento sportivo è stata assunta in accordo con il Comune di Moncalieri.

"Ieri sera c’era allerta arancione, quindi tutto era possibile. Abbiamo sentito le autorità competenti alle 21:30 e tutto era sotto controllo – dichiara Alessandra Viano, amministratore di Team Marathon -. La situazione si è modificata stamattina, a Moncalieri è prevista una piena per le 11:00 e si è già verificata una parziale inondazione delle strade. Data la situazione più che critica, il Comune ha deciso che non poteva dare l’autorizzazione al passaggio della maratona in condizioni di non sicurezza. L’amministrazione della Città di Torino ha preso atto di questa decisione e ha preparato un’ordinanza di annullamento della manifestazione"



"Siamo i primi a essere dispiaciuti – continua Viano -, ma non ci sono le condizioni per correre. Nella notte, inoltre, il prefetto ha precettato i volontari della protezione civile che avrebbero dovuto presidiare il percorso. Siamo certi che chi corre e ha una grande cultura come i runner comprenderà che questa decisione è stata presa per la loro sicurezza"



"Le iscrizioni a tutte e tre le manifestazioni saranno ovviamente tenute valide per l’edizione 2020" conclude Viano.