Il Consiglio Regionale del Piemonte accoglie il convegno “Tutela a 4 zampe, fare rete per gli animali”

Giovedì 28 novembre 2019 alle ore 15 presso il Consiglio Regionale del Piemonte avrà luogo il Convegno “Tutela a 4 zampe, fare rete per gli animali”.

Il convegno è organizzato da Enrico Moriconi, Garante regionale per i diritti degli animali, e l’invito è rivolto a tutte le associazioni della regione che si occupano della tutela degli animali. L’evento si svolgerà a presso la sede del Consiglio regionale: Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 Torino, Sala Viglione.

Introdurrà Stefano Allasia, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, e modererà il convegno Rosalba Nattero, giornalista e presidente di SOS Gaia.

Enrico Moriconi con questo appuntamento ha voluto dare il via al primo incontro annuale con le Associazioni animaliste che operano sul territorio piemontese per costituire l’occasione di un confronto costruttivo sui temi che sono cari agli enti che tutelano gli animali e i loro diritti al fine di unire le forze per gli scopi comuni.

Nel corso dell’incontro saranno commentati i dati emersi dalla relazione annuale, raccogliendo le considerazioni delle Associazioni presenti.

E’ il primo convegno sul tema che si svolge nell’ambito della Regione Piemonte ed è un importante riconoscimento per le Associazioni Animaliste che vengono così ad assumere un ruolo di interlocutrici con la possibilità di confrontarsi con le autorità regionali.

SOS Gaia accoglie con soddisfazione l’iniziativa del Garante dei Diritti degli Animali e si augura che questo convegno possa costituire l’occasione di creare una rete di collaborazione sui tanti temi comuni per tutelare gli animali e per difenderne i diritti.