Slitta la nuova Ztl di Torino

"A breve dovremmo portare in giunta la delibera di pubblico interesse sul project financing di Torino Centro Aperto". A dirlo, a margine della presentazione della campagna sulla sicurezza stradale del Comune, l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra a proposito del progetto della nuova Ztl.

L'atto, come spiega Lapietra, arriverà in giunta prima del 31 dicembre 2019. Slitta per certo invece la partenza di "Torino Centro Aperto", prevista inizialmente il 1° gennaio 2020. Ottimisticamente il ticket d'ingresso per entrare con l'auto in centro arriverà dalla primavera del prossimo anno.