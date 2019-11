Dopo l'allerta meteo la bomba di via Nizza aspetta di conoscere il suo destino e intanto "dorme" sotto uno scudo di protezione

L'ondata di maltempo che ha travolto Torino e il Piemonte ha fatto suonare un allarme che fatica a spegnersi. Ma una sirena di allerta già da venerdì stava attirando su di sé le attenzioni di cittadinanza e istituzioni: quella della bomba ritrovata in via Nizza, quasi all'angolo con via Valperga, durante i cantieri per il teleriscaldamento.

Tre giorni dopo, cessata la pioggia, l'ordigno è ancora al suo posto, in attesa di conoscere il suo destino. Proprio questo pomeriggio alle 16.30 si terrà in prefettura un vertice per definire le prossime mosse per la messa in sicurezza della zona. Intanto il traffico su già Nizza è completamente chiuso ai veicoli: venerdì una corsia era rimasta aperta, ma ora si è scelta la strada della cautela e dunque soltanto i pedoni e qualche bici transitano sul marciapiede opposto, quello verso il Po.

A controllare che nessun curioso di avventuri oltre i confini della prudenza c'è una vettura dei carabinieri dal lato di piazza Carducci, mentre per chi proviene da corso Vittorio le indicazioni e il nastro bicolore sono evidenti. Il cantiere ovviamente è fermo e gli operai stanno spostando le proprie attività avvicinandosi verso la stazione. I passanti osservano distrattamente, solo qualcuno si ferma e scambia due parole. Qualcuno scatta una fotografia.

E la bomba? Continua il suo sonno da cui nemmeno gli escavatori del cantiere l'hanno svegliata. Per sicurezza, è stata circondata da uno "scudo" di protezioni che la coprono completamente, lasciando al tempo stesso capire con evidenza la sua collocazione. Tra qualche ora si saprà qualcosa in più. Non sono pochi quelli che temono un replay di quanto già successo qualche tempo fa al Lingotto, quando il ritrovamento di un'altra bomba inesplosa della Seconda Guerra mondiale aveva richiesto una zona rossa piuttosto ampia e parecchie persone costrette a evacuare fino al cessato allarme.