Il 25 Novembre è la giornata contro la violenza sessuale sulle donne: nuovi progetti per la sensibilizzazione al fenomeno

Cosa vuol dire essere donna? Perché durante l’anno ci sono diverse giornate dedicate a questa figura? Essere donna, non per tutte, è un attributo che la distingue fisicamente dall’uomo, non per tutte è solo una formalità identitaria di genere e sesso. Non a caso, il 25 Novembre si celebra la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. 1999, l’ONU designa il 25 Novembre come giornata contro la violenza sulle donne

Nel 1960 tre sorelle, le sorelle Mirabal, storiche rivoluzionarie che lottarono contro la dittatura di Trujillo in Repubblica Domenicana, furono uccise brutalmente dagli agenti militari mentre andavano a fare visita ai loro mariti in prigione. Torturate, strangolate e prese a bastonate, furono gettate, insieme alla loro auto, da un burrone con l’intento di simulare un incidente stradale. Dal 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito questa data come giornata contro la violenza sulle donne, invitando i governi e le ONG a organizzare manifestazioni ed eventi per sensibilizzare la popolazione e prevenire il fenomeno.

L’arancione nel mondo è il colore simbolo della giornata, per l’Italia è il rosso.

2019, duplice o triplice discriminazione. L’essere donna non conforme alla norma

Seppur siano stati messi in atto normative e obiettivi da raggiungere (si pensi all’Agenda 2030) per l’ottenimento della totale emancipazione dalla figura maschile predominante in diversi ambiti della vita, la discriminazione di genere è ancora oggi troppo presente. La figura femminile, nella visione della società etero-patriarcale, prende la forma di una persona dedita alla cura della casa, del marito e dei figli. Una visione anacronistica, certamente. La donna ha iniziato il processo di emancipazione grazie alle rivoluzioni e i movimenti femministi messi in atto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Ma questo processo di emancipazione sembra essersi rallentato ad un certo punto della storia. Dato il contentino iniziale, si fatica a vedere riconosciuti gli stessi diritti sul lavoro delle donne rispetto agli uomini. Gli stereotipi di genere persistono. Le violenze sulle donne aumentano. E nel caso in cui si tratti di una donna che non segue perfettamente il canone sociale “normale”? Il mese scorso a Torino una ragazza di quindici anni è stata aggredita all’uscita dalla stazione perché lesbica e “troppo mascolina”. Dalle parole della studiosa di genere, Beatrice Gagliardo, 25 anni di Torino, questa si può definire come una duplice o triplice discriminazione: “Le minoranze, o percepite tali come nel caso delle donne, subiscono discriminazioni e violenze di vario genere. Se poi a questa appartenenza sfortunata si unisce una qualsiasi forma di non conformità alla norma, si assiste a casi di doppia o anche tripla discriminazione. Perché donne, e poi, perché migranti, lesbiche, disabili, nere, grasse, bisex, pelose, musulmane, povere, trans. Questi sono nomi di donne offese, picchiate, denigrate, oltraggiate, sulla bocca di tutti, a volte anche uccise”.

Riflessioni sul genere: le parole di Beatrice “Abitiamo e perpetuiamo una cultura che si fonda sull’idea che la donna sia nata dalla costola di un uomo. Una sorta di appendice, di arto, di opposto grazie a cui identificarsi come Essere Primo da cui nacque la vita, dopo Dio.”

Autrice del blog De-Genere (https://degenere.home.blog/), Beatrice ci invita a riflettere sulle costruzioni sociali che plastificano le idee nei confronti dell’essere donna o dell’essere uomo e che cancellano le sfumature che stanno nel mezzo e che compongono la realtà che ci circonda. Che esistano ancora oggi vittime di discriminazione e violenza, ad oggi, nonostante le istituzioni e le sovra-istituzioni si muovano per contrastare questi fenomeni brutali, non è sopportabile. È lo spettro di una società ancora troppo intrisa di patriarcato. Essere donna, con qualsiasi caratteristica aggiuntiva e in qualunque società, non dovrebbe essere sinonimo di minoranza, bensì di normalità. Beatrice inizia la sua riflessione sulla giornata di oggi citando la Genesi, in cui si sostiene che la donna sia nata dalla costola dell’uomo. Il riferimento non è casuale. Tutt’oggi commenti e discorsi sessisti si rifanno a questa espressione. Permane nel senso comune, quello di sentirsi, per alcuni uomini, dotati di naturale forza e potere. Sarà per forse per questo che non si riesce ad accettare una parità di diritti con il sesso debole?

"Alle donne,

a tutte coloro che si sentono parte

ognuna nella sua forma

di questa grande categoria del genere umano.

Agli uomini,

a tutti coloro che si sentono tali

in un certo qual modo.

Ai genitori,

che crescano figlie e figli giusti

educati ai valori del rispetto e della libertà di ognuno.

Alle persone,

che abbiano l’ardore di vivere una vita degna.

Libertà dalla violenza significa libertà di vivere.

Libertà di vivere significa libertà alla vita,

ma è anche la libertà di vivere una vita libera".





Una dedica scritta in omaggio alle persone, per ricordarsi che tutti hanno diritto a essere liberi. “La violenza non è una storia già scritta. Insieme facciamo la differenza”

Dalla collaborazione tra La Cicloide, Arcigay e Artsmedia, nasce il progetto “femminili plurali irregolari”, il cui comitato scientifico di progetto è formato da Felice di Lernia, Alessandro Taurino e Valentina Lomuscio per La Cicloide, il coordinamento di progetto è di Natascia Maesi di Arcigay, e per quanto riguarda la comunicazione e la creazione dello spot Marilena Inchingolo e Donato Barile per Artsmedia. Il progetto ha come obiettivo quello di “sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla violazione della dignità di quelle donne che sono percepite come non conformi rispetto all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla performatività e aspetto dei loro corpi”, dice Valentina Lomuscio.

"La violenza non è una storia già scritta. Insieme facciamo la differenza": è il claim della campagna contro la violenza sulle donne lesbiche, bisex, con disabilità e sulle persone trans*. È stato realizzato uno spot in occasione dell’uscita ufficiale del progetto e per celebrare la giornata del 25 Novembre. Continua Valentina Lomuscio: “Il progetto si è articolato in più fasi, attraverso un percorso finalizzato a favorire processi di empowerment individuale e di comunità, che ha visto il coinvolgimento diretto di donne lesbiche, bisex, con disabilità e persone trans che hanno partecipato attivamente alla co-costruzione della campagna, attraverso discussioni on line e focus group”.

Il 25 Novembre è una data per ricordare le atrocità che ogni giorno vengono compiute nei confronti delle donne. L’obiettivo è iniziare ad agire per eliminare il fenomeno. È possibile visualizzare lo spot sul canale Youtube al seguente indirizzo web: https://www.youtube.com/watch?v=82JAxlalA7M&feature=youtu.be