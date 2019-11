Monica Cerutti e Valentino Castellani ambasciatori contro la violenza di genere

Monica Cerutti e Valentino Castellani sono stati nominati “Ambasciatrice" e “Ambasciatore” di Telefono Rosa Piemonte perchè “si sono distinti in modo significativo per l’impegno che hanno profuso in campo civile e politico nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere”. Il riconoscimento è stato consegnato ieri sera all’ex assessore regionale alle Pari Opportunità e all’ex sindaco di Torino durante l’evento “Canto Libero”, che si è svolto alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Ai due è stata conferiti l’opera “Canto Libero” – di Marzia Migliora, Elena Pugliese, Francesca Comisso – con le seguenti motivazioni:

Monica Cerutti: per l’infaticabile, intelligente, mirato e concreto impegno umano, politico e legislativo, e per la capillare opera di sensibilizzazione volta alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione

Valentino Castellani:in prestigiosa rappresentanza di tutti gli uomini illuminati, sensibili, che credono nella parità dei generi, che respingono la violenza in ogni relazione, che si spendono e partecipano alle battaglie di civiltà delle donne; e in considerazione del suo fondamentale impulso istituzionale all’immagine di Torino come città di avanguardia culturale.