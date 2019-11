Come diventare blogger? Scoprilo con Enaip Settimo

Il blogging è un fenomeno culturale e sociale che negli anni è riuscito a creare milioni di reti e connessioni. Aprire un blog di successo nel 2019 non è semplice: bisogna metterci impegno e costanza, è necessario seguire una strategia e soprattutto non bisogna dimenticare di dare importanza alla creatività, ai contenuti e alla loro cura.

Ma non basta: web marketing, SEO e Social network sono altri fattori da tenere in considerazione se si vuole emergere e far aumentare il numero di visitatori. EnAIP Settimo ha così deciso di offrire un valido aiuto per tutti coloro che hanno già aperto un blog, ma non stanno ottenendo i risultati sperati e per chi invece vuole trasformare la passione di raccontarsi attraverso uno schermo in un lavoro.

Come? Con il corso serale di ELEMENTI DI BLOGGING. 30 ore di lezione per imparare a registrare un dominio, scegliere un template adeguato, creare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca, ma anche per scoprire le strategie di comunicazione efficace, costruire un piano editoriale in ottica SEO e promuovere il blog attraverso i canali social.

Il corso è rivolto a lavoratori occupati ed è aperto anche alle aziende. Il costo è coperto fino al 70% dalla Regione Piemonte; al termine verrà rilasciato un Attestato di validazione delle competenze.

