Mattatoio via Traves, presidio di giustizia: "Le veterinarie che hanno denunciato gli orrori devono essere reintegrate"

"Le veterinarie del mattatoio di via Traves devono essere reintegrate". È questo la richiesta dell'Associazione Nazionale Graziani Adelina Riccardo Ruà e Rachele Sacco ed E.R.A.Ambiente di Chieri, che questa mattina si sono trovati in presidio "di giustizia" davanti agli uffici ASL di via della Consolata.

"Le veterinarie - spiegano - che hanno avuto il coraggio di denunciare gli orrori del Mattatoio di via Traves, affrontando anche un processo che ha visto cadere in prescrizione i fatti denunciati, devono poter tornare ad effettuare le loro attività previste da contratto e devono essere reintegrate nell'organico di via della Consolata".

"Il loro coraggio, - proseguono - guidato dalla loro grande professionalità, ha dato voce al grido di dolore degli animali che per anni hanno subito violenze e vessazioni".

Segnalazioni raccolte anche dalla capogruppo regionale del M5S Francesca Frediani, che la scorsa settimana aveva presentato un question time e oggi era al presidio.