Sabato 30 novembre a Mezzenile si festeggiano i vent’anni della legge 482

“Lingue madri. Vent’anni di valorizzazione con la legge 482”: questo il titolo del convegno che si svolgerà sabato 30 novembre a Mezzenile, nel castello dei Conti Francesetti, a partire dalle 16.

L’evento, organizzato in occasione della quinta Giornata del francoprovenzale dalla Città metropolitana in collaborazione con Uncem e Chambra d’Oc, e patrocinato dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla Regione Piemonte, celebra il ventennale della legge che detta le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che nel nostro territorio sono l’occitano, il francoprovenzale e il francese.

Sabato 30 novembre si inizierà con i saluti istituzionali del sindaco di Mezzenile, Sergio Pocchiola Viter, e dell’assessore al francoprovanzale dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Giovanni Battista Castagneri. Porteranno poi la loro testimonianza Marco Bussone, presidente Uncem nazionale, Valter Giuliano, giornalista ed ex assessore alla cultura della Provincia di Torino ai tempi del varo della legge 482, Giacomo Lombardo di Chambra d’Oc e Marco Rey di Tsambra francoprovensal. Il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco, parlerà dell’impegno dell’Ente sul fronte della tutela e della valorizzazione delle lingue madri. Prima dell’apericena con prodotti del territorio ci sarà ancora tempo per ascoltare la voce degli sportelli linguistici, che da sempre svolgono attività di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica.

La giornata si concluderà, alle 21, con lo spettacolo musicale “Dodici canti per dodici lingue”, una creazione che unisce musica, canto, recital e multimedialità raccogliendo tutte le minoranze linguistiche storiche italiane in un solo spettacolo e che sarà portato in scena da Dario Anghilante, Peyre Anghilante, Paola Bertello. Flavio Giacchero e Marzia Rey.