Pro.Civi.Co.S. impegna una squadra nell'evacuazione di via Nizza per la rimozione della bomba

Sono molte le attività in cui l'associazione volontari di protezione civile della Comunità di Scientology, PRO.CIVI.CO.S. onlus, è impegnata in questo periodo.



Subito dopo la Maratonina della Felicità, evento ludico-motorio organizzato dalla stessa associazione per promuovere e sostenere attività di prevenzione e buon senso civico ispirate al lavoro umanitario del filantropo L. Ron Hubbard, i volontari sono stati impegnati su numerosi fronti tra i quali i servizi di presidio di sicurezza in occasione dei recenti eventi meteorologici.



"Pur non essendo un gruppo molto numeroso - spiega Beppe Tesio - cerchiamo di dare sempre il nostro contributo, ormai da quasi vent'anni. Il fine settimana avremo una squadra impegnata nell'evacuazione legata al ritrovamento dell'ordigno in via Nizza. Aumentano le situazioni di reale o potenziale emergenza ed aumentano le esigenze. Come tutte le associazioni cerchiamo di sensibilizzare altri ad unirsi, non importa a quale associazione. L'importante è che cresca il numero dei volontari attivi e delle competenze. Stiamo lavorando assieme anche per questo".