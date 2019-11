A Torino approda il Festival dei Diritti Umani: "Tema della quarta edizione Guerre e Pace"

Approda, per la prima volta, a Torino il Festival dei Diritti Umani, kermesse milanese dedicata alla conoscenza e alla cultura dei diritti umani, con una quarta edizione che pone al centro del dibattito il tema Guerre e Pace.

L’edizione torinese del Festival si concentra nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 novembre, in tre tappe: Liceo «Arimondi-Eula» di Savigliano; Scuola Holden e Fondazione Circolo dei lettori. Fulcro degli appuntamenti, i conflitti che ancora oggi devastano la nostra bella terra e le possibili vie d’uscita da queste atrocità.

Fra film, talk e testimonianze il Festival dei Diritti Umani propone delle occasioni di riflessione, pensate per studenti, giornalisti e per tutti i cittadini che intendono partecipare attivamente al dibattito sui diritti, con l’obiettivo di far luce sull’attuale condizione dei fatti, guidati da ospiti d’eccellenza ed esperti del panorama nazionale e internazionale.