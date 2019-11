L'EFID sfida la demenza con un approccio inclusivo nelle comunità: convegno a Torino

La demenza è una delle più grandi sfide per la società in Europa. Più di nove milioni di persone convivono con la demenza in Europa, e questo numero è destinato a crescere a 20 milioni nel 2050. In assenza di una cura, è necessario implementare altri metodi per affrontare i problemi causati da questa condizione.

L'EFID (Iniziativa sulla Demenza delle Fondazioni Europee) è convinta che la risposta nel gestire le sfide della demenza sta nella comunità. Cambiare la mentalità e la percezione della demenza nelle comunità non solo permetterà alle persone affette da demenza di vivere bene nel posto che chiamano casa, ma permetterà loro di prendere parte attivamente come cittadini all'interno della società.

In Val Pellice, realtà riconosciuta quale Amica della Persone con Demenza, l'EFID ospiterà il convegno "Valorizzare la competenza delle persone che vivono con la demenza nella comunità". L'evento è in programma il 4 e 5 dicembre a Torino, presso il Talent Garden di via Giacosa, ed è co-organizzato con il Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese, una delle organizzazioni della rete EFID.

Spingendosi oltre il semplice sviluppo delle capacità, l'evento metterà insieme diversi protagonisti del settore in modo che possano imparare gli uni dagli altri e permettere ai partecipanti di capire il modo migliore affinché le comunità possano essere inclusive per tutti e valorizzare l'esperienza vissuta dei loro concittadini, con o senza demenza.

L'evento darà il via a un programma pilota per valutare, misurare e condividere l'impatto di iniziative dementia-friendly. Il programma è co-prodotto dalle organizzazioni della rete EFID e punta a supportare il monitoraggio e le valutazioni di progetti connessi alla demenza.

EFID è il più importante programma paneuropeo a promuovere l'inclusione sociale attraverso uno schema di premi a livello europeo. Negli anni EFID ha premiato progetti locali, in diverse nazioni europee, che lavorano per migliorare la vita delle persone con demenza e delle persone che le assistono. 35 rappresentanti delle organizzazioni che hanno ricevuto un premio EFID saranno presenti al convegno, oltre a persone con demenza, investitori e rappresentanti delle fondazioni connesse all'EFID (la Fondation Médéric Alzheimer, la King Baudouin Foundation, la Robert Bosch Stiftung and Porticus).

L'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che entro il 2025 dovremmo vivere in "un mondo in cui la demenza possa essere prevenuta e le persone affette da demenza e i loro familiari possano vivere bene e ricevere la cura e il sostegno di cui hanno bisogno per realizzare il loro potenziale con dignità, rispetto, autonomia e uguaglianza" (Global Action Plan on the public health response to dementia 2017-2025).