Storie di donne e di montagne a Condove con Linda Cottino

Primo appuntamento della stagione con “Valsusa FuoriFestival - Effetto Montagna”, rassegna di avvicinamento alla XXIV edizione del Valsusa Filmfest sul tema della Montagna, con Linda Cottino, Emanuela Sarti e la storia di una donna esemplare raccontata dal libro “Nina devi tornare al Viso”.



Si comincia alla biblioteca Margherita Hack di Condove con Linda Cottino che presenta il suo libro “Nina devi tornare al Viso” (Fusta Editore) in dialogo con Emanuela Sarti, evento organizzato con il patrocinio del Comune di Condove e in collaborazione con le sezioni CAI di Almese, Avigliana, Bussoleno, Giaveno e Orbassano.



Linda Cottino, presidente dell’associazione Valsusa Filmfest, giornalista professionista, appassionata di scialpinismo e trail running, dopo aver diretto a lungo la rivista Alp continua a occuparsi di sport e cultura della montagna con un particolare interesse per la storia dell’alpinismo femminile.



Emanuela Sarti, già sindaco di Condove, è giornalista pubblicista e ha lavorato per molti anni al periodico Luna Nuova, per occuparsi poi di ufficio stampa in campo turistico.



Il libro racconta la storia esemplare, attuale e irrinunciabile di Alessandra Re Boarelli, la prima donna a raggiungere la cima del Monviso nel 1864.