Moncalieri, il sindaco Montagna agli haters dei social: "Ai ragazzi servono esempi, non lezioni"

Nei giorni dell'allerta meteo, il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha scelto di tenere aperte le scuole. Quando lo ha annunciato, nella serata di domenica, si è visto attaccato e ricoprire di insulti via social da alcuni giovani.

Montagna, terminata l'emergenza, ha voluto rispondere via Facebook con un lungo post. "Ho voluto replicare usando la testa e non la pancia", ci ha detto il primo cittadino. "C'era chi mi consigliava di denunciare, ma io credo che questi ragazzi vadano indirizzati e guidati, non servono le maniere forti. Penso di non avere altro da aggiungere a quanto ho scritto".

Questi alcuni dei passaggi più significativi del post in cui Montagna ha replicato ai suoi giovani accusatori: "Avrei voluto dedicarmi ai pensieri e alle emozioni vissute negli ultimi giorni. E invece, superata l'emergenza, voglio prendermi lo spazio per rispondere ai ragazzi che sui social hanno commentato la mia scelta di tenere aperte le scuole... Cari ragazzi, volevo dirvi che li ho letti tutti i vostri messaggi, come faccio sempre. Mi rivolgo a voi, direttamente. Mi rivolgo a chi ha scritto e a chi ha approvato con un like. A voi che siete, nessuno escluso, il nostro futuro".

"Qualche annetto fa, come voi, ho avuto 16, 17, 18 anni. E mentre facevo tante cazzate, ho avuto la fortuna di incontrare chi, facendo anche fatica, mi instillava il dubbio che si potesse fare in un altro modo. È un dubbio che vi auguro di ascoltare, sempre", ha proseguito Montagna.