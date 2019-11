Torino Film Festival, cosa vedere oggi, giovedì 28 novembre

La mattinata di oggi al Torino Film Festival comincia con Dopamina, documentario autobiografico di Natalia Imery Almario, alle 9 al Reposi 5. Al centro la regista e la sua famiglia, soprattutto il padre Ricardo, cui hanno diagnosticato il morbo di Parkinson dodici anni fa. Ex militante di estrema sinistra, ha scelto di dedicarsi agli affetti familiari dopo la morte del cognato. Un confronto tra i genitori e la figlia che si divide tra il passato politico e il presente, con l’omosessualità di Natalia inizialmente non accettata dalla famiglia.

È tutta al femminile l’opera prima di Rubaiyat Hossain, che in Made in Bangladesh, alle 14.45 al Reposi 2, esorta le donne alla lotta contro i soprusi. Siamo a Dhaka: Simu ha 23 anni e lavora in una fabbrica in condizioni quasi disumane. Decide quindi di organizzare una protesta assieme alle compagne di lavoro e nulla la fa demordere, nemmeno le minacce del marito.

Questa sera, alle 20 al Massimo 1, parata di grandi attori del cinema nostrano, con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli protagonisti di Lontano lontano, di Gianni Di Gregorio. Non è mai troppo tardi per dare una svolta alla propria vita, questa la filosofia del film. Attilio, Giorgetto e il “Professore”, tre pensionati romani stanchi del loro quotidiano arrabattarsi, sognano di scappare in qualche posto esotico. Cominciano allora a raccogliere il capitale necessario, ma non è facile abbandonare le proprie abitudini. Una nuova storia di uomini estranei al mondo attuale, tenera e nostalgica, con vitalissime prove d’attore.

E sarà la splendida Margot Robbie a illuminare lo schermo del Reposi 3 alle 22, con Dreamland di Miles Joris-Peyrafitte. Una taglia di diecimila dollari pende sulla testa di Allison Wells, una bella fuorilegge che commette rapine – e forse omicidi – durante la Depressione. Ma quando il giovane Eugene la trova ferita nel granaio della fattoria di famiglia, anziché denunciarla se ne prende cura, sognando di fuggire con lei. Una storia d’amore e di fuga che strizza l’occhio a “Gangster Story”, in un Texas impestato di polvere e miseria.

Ricordiamo infine gli appuntamenti con i film in concorso nella sezione Torino 37, già presentati nei giorni scorsi: Fin de siglo alle 9.30 ed El hojo alle 11.30 al Reposi 3, Prélude alle 18, Raf alle 20.15 e Pink wall alle 22.30 al Reposi 1.