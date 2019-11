Inaugurata la nuova TAC al Santa Croce di Moncalieri

E’ stata inaugurata oggi, venerdì 29 novembre, la nuova TAC del presidio ospedaliero Santa Croce di Moncalieri.

Nell’occasione sono state presentate anche una serie di altre nuove attrezzature radiologiche di alto livello tecnologico installate o in via di installazione nei 3 presidi della ASL TO5 di Carmagnola, Chieri e Moncalieri. Si tratta di un mammografo digitale dotato di tomo sintesi, di tre telecomandati, di 4 ortopantomografi (uno dei quali dotato di sistema tc conebeam), di 3 apparecchi digitali diretti per l’attività di pronto soccorso, di archi a C per esami radiologici in sala operatoria e di tre apparecchi radiologici portatili.

La nuova TAC, Siemens Somatom Definition AS+ a 128 strati, è stata acquistata tramite una gara CONSIP (la Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione Italiana) bandita per un elevato numero di TC. Grazie a tale gara è stato possibile acquisire una macchina tecnologicamente molto avanzata a un prezzo molto competitivo (460.000 euro). La nuova apparecchiatura permette di eseguire indagini di diagnostica per immagini altamente performanti in grado di rispondere pienamente alle attuali ed alle future esigenze diagnostiche per ogni campo di applicazione: oncologica, neurologica, cardio-vascolare e traumatologica, estendendo il campo di utilizzo ad una quota sempre più ampia di popolazione, dall’età pediatrica agli anziani con notevole risparmio nella dose di radiazioni per i pazienti.

All'inaugurazione era presente anche il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, mentre ha fatto pervenire un messaggio l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: “La tecnologia anche in campo sanitario è sempre più importante, va considerata una priorità, insieme al continuo aggiornamento della formazione medica e specialistica degli operatori. Stare al passo dell’evoluzione tecnologica, vuol dire fornire un adeguato servizio sanitario sul territorio, riducendo fortemente le distanze dalle offerte diagnostiche dei grandi ospedali. Va dato atto alla direzione dell’Azienda sanitaria di aver saputo cogliere le opportunità, anche sotto il profilo economico”.

“La nuova TC”, afferma il Direttore Generale della ASL TO5 Massimo Uberti, rappresenta un importante tassello del progetto di progressivo ammodernamento del patrimonio tecnologico dei nostri ospedali. Con essa oltre a migliorare le capacità diagnostiche, è possibile svolgere a Moncalieri esami che precedentemente richiedevano trasferimenti di pazienti critici verso gli ospedali torinesi, con minori rischi e disagi per gli stessi''.