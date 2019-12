Disordini per Torino-Inter, cinque misure restrittive per i tifosi granata

Sono cinque le misure restrittive emesse all'indirizzo dei tifosi granata del gruppo Torino Hooligans coinvolti nei disordini che si sono verificati sabato scorso, in occasione della sfida Torino-Inter allo stadio Olimpico.



Due di loro sono stati sottoposti a divieto di dimora in città, mentre altri tre dovranno presentarsi alla polizia giudiziaria. La loro colpa, secondo quanto scritto nell'ordinanza, è "aver partecipato in maniera aggressiva" anche se non si sarebbero rivolti direttamente agli stewart presenti nel settore interessato dagli scontri.

I problemi erano iniziati prima dell'inizio della partita, quando circa 20 ultra' del Torino erano andati a sedersi in curva Primavera (quella opposta alla storica Maratona, ma anche quella più vicina agli spazi dedicati ai supporter avversari) e hanno aggredito alcuni tifosi dell'Inter che erano ai propri posti con regolare biglietto.

Ne è nato un tafferuglio in cui sono rimasti coinvolti anche gli stewart che garantivano la sicurezza. Sono volati calci, pugni e qualcuno avrebbe anche usato cinture o aste di bandiere.