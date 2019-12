Ruba la borsa dall’autovettura di una donna, 54enne fermato dalla Polizia

“Il ladro, il ladro”: queste le urla che richiamano l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato che in quel momento transitano in via Caboto.

Nella tarda mattinata di giovedì un cittadino italiano di 54 anni afferra la borsa di una signora dal posto passeggero dell’autovettura e fugge. Alcuni passanti, osservato quanto appena successo, gridando attirano l’attenzione del personale di Polizia che immediatamente insegue l’uomo, il quale nel frattempo ha già abbandonato la borsa.

Una volta bloccato, gli agenti rinvengono nelle sue tasche un taglierino e 2 paia di forbici, di cui giustifica il possesso in quanto indispensabili per la propria attività professionale. Recuperata la borsa, viene riconsegnata alla legittima proprietaria senza alcun ammanco mentre il cittadino italiano viene denunciato in stato di libertà per furto.