Alle OGR la Masters of Magic World Convention 2020: "Vorremmo renderlo un festival"

Sarà alla OGR la seconda edizione della Masters of Magic World Convention: dopo il debutto alla Reggia di Venaria, il nuovo convegno internazionale di professionisti della magia si terrà a Torino dal 28 al 31 maggio 2020, guidato dal presidente Walter Rolfo.

La formula è la stessa, ma con una marcia in più: dare vita a un "Castello di Hogwarts" in salsa sabauda che diventi il motore dell'ampliamento del congresso fino a coinvolgere in toto la città.

I presupposti ci sono tutti. Lo dimostrano i 27.500 spettatori torinesi (di cui 4.130 paganti) che hanno assistito agli show durante la prima edizione, in base ai dati presentati questa mattina alla Camera di Commercio. Con 1505 delegati da 30 Paesi differenti, e 1694 accompagnatori, la convention si è rivelata estremamente vantaggiosa per la città, in primis grazie all'impiego quasi esclusivo di fornitori locali.

"Con la magia tutti torniamo bambini ed eliminiamo qualsiasi barriera. Per questo come città abbiamo voluto investirvi", ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Ilotte. "È un evento che ha generato profitti per il territorio, a partire dagli albergatori. Quasi metà dei partecipanti, il 43% non era mai stata a Torino: questo denota la capacità attrattiva di una manifestazione del genere. Con la Regione, la Città e la Fondazione CRC abbiamo fatto sì che si potesse lavorare più sul lungo termine con una programmazione biennale".